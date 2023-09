La multisala Apollo riprende le attività e annuncia il Cineforum - Tempostretto

In programma 23 film dall'11 ottobre al 12 aprile

MESSINA – La Multisala Apollo di Messina riprende le attività e annuncia i titoli cinematografici che fanno parte del Cineforum 2023-2024. Sono 23 i film che, dall’11 ottobre al 12 aprile, il mercoledì (orari 16:30 – 18:30 – 20:30) e il venerdì (orario unico alle 18:30), sono stati scelti fra quelli più significativi della scorsa stagione. “Abbiamo in programma una vasta programmazione, eventi speciali – spiega Loredana Polizzi – e ritorna anche il Cineforum. Speriamo di creare l’atmosfera degli anni passati, dove tanti messinesi si ritrovavano all’Apollo il mercoledì e il venerdì per condividere questo appuntamento. Abbiamo scelto di continuare a fare cinema perché la settima arte non è morta e la Multisala Apollo rimarrà un presidio culturale importante per la nostra città”. Per la Multisala Apollo sono stati mesi molto particolari e la proprietà ha scelto di continuare la sua storica attività. Fabrizio La Scala aggiunge: “Dopo 70 anni dalla nostra apertura nulla è cambiato e, il lavoro della Apollo s.r.l., continuerà con ancora più slancio e determinazione”.

CINEFORUM 2023/24

Ottobre

11/13 Whitney – Una voce diventata leggenda

18/20 Mia

25/27 Maigret

Novembre

08/10 Fidanzata in affitto

15/17 Il colibrì

22/24 La lunga corsa

29/01 Il sapore della felicità

Dicembre

06/08 L’ultima notte di Amore

13/15 Mon Crime – La colpevole sono io

Gennaio

10/12 Jeanne du Barry – La favorita del re

17/19 L’ultima luna di settembre

24/26 Educazione Fisica

31/02 Rido perché ti amo

Febbraio

07/09 The quiet girl

14/16 Chiara

21/23 Ti mangio il cuore

28/01 Primadonna – la ragazza del futuro

Marzo

06/08 Last film show

13/15 Gli spiriti dell’isola

20/22 Io capitano

27/29 Nostalgia

Aprile

03/05 Barbie

10/12 L’immensità