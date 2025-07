La Nebrosport brilla allo Slalom Città di Castell’Umberto

Dopo Librizzi la formazione rossoblù si conferma prima scuderia anche nella quarta edizione della gara di settimana scorsa

Dopo le ottime sensazioni emerse a Librizzi, la Scuderia Nebrosport ha confermato il proprio stato di forma anche nell’impegnativo 4° Slalom Città di Castell’Umberto, svoltosi lo scorso weekend. Una gara sentita, non solo per la valenza sportiva, ma anche perché ha visto tra i protagonisti diversi piloti di casa, capaci di lasciare il segno con risultati di rilievo e grande spirito competitivo. Bis per la scuderia rossoblù che dopo il primo posto di Librizzi si riconferma prima tra le scuderie partecipanti.

Ad aprire le danze è stato Carmelo Perna, alla sua prima assoluta a Castell’Umberto, con la Peugeot 106 di classe N1600. Nonostante un problema elettrico alla prima manche che gli ha impedito la partenza, Perna è riuscito grazie all’assistenza a prendere il via per la seconda e terza manche, chiudendo 48° assoluto e 3° di classe. Una gara lineare, vissuta con entusiasmo e determinazione, con l’auspicio di essere presente anche nella prossima edizione.

Alla ricerca del riscatto dopo Librizzi, il sampietrino Gianfranco Starvagi ha risposto presente. A bordo della sua Peugeot 106 N1600, ha centrato il 22° posto assoluto, 3° di classe e 3° di gruppo, chiudendo una gara solida che lascia spazio a ulteriori ambizioni in vista del prossimo impegno al 1° Slalom Città di Raccuja.

Conferma e leadership per Mattia Tirintino, che si è distinto ancora una volta nella combattuta classe N1600. A bordo della sua Peugeot 106, il giovane driver ha chiuso 11° assoluto, conquistando nuovamente il 1° posto di classe e di gruppo. Una prestazione di alto livello, affrontata con il sorriso e la solita voglia di divertirsi.

Stefano Pruiti, pilota umbertino e presenza fissa dell’evento, ha preso parte con la sua Citroen Saxo N1600 disputando la ricognizione e la prima manche. Alcune problematiche di set-up nella seconda e terza manche che hanno causato un paio di testacoda lo hanno condizionato, portandolo a chiudere la gara 47° assoluto e 9° di classe.

Presente ancora con i colori Nebrosport Antonio Furnari che ha affrontato per la prima volta lo slalom di Castell’Umberto con la sua Renault Clio Williams N2000. Gara intensa e vissuta con entusiasmo, chiusa al 34° posto assoluto e 2° di classe, con un risultato che lo ha reso pienamente soddisfatto nel debutto alla kermesse umbertina.

Antonello Giammillaro, anche lui umbertino, ha ben figurato in classe A1400 su Peugeot 106. Al termine di una gara sentita e ben interpretata, ha chiuso 46° assoluto e 3° di classe, a pochissimi millesimi dalla seconda posizione. Buone le sensazioni espresse su un tracciato che conosce perfettamente.

Anche per Samuel Manera, altro alfiere di casa, il bilancio è positivo. Al volante della sua Peugeot 205 A1400 ha chiuso 45° assoluto e 2° di classe, nonostante qualche penalità sui birilli. Una gara comunque apprezzata per il portacolori che guarda già al futuro con l’obiettivo di migliorarsi ancora.

Esordio assoluto con la Nebrosport per Francesco Pirri a bordo della sua fida Fiat 127di classe S3. Dopo una buona ricognizione, Pirri ha affrontato la prima manche con grinta, ma ha dovuto interrompere la sua prova a causa di noie meccaniche al motore che lo hanno costretto a saltare le restanti due. Nonostante ciò, ha chiuso 15° assoluto, 1° di classe e 5° di gruppo, segno che il potenziale c’è tutto. I nuovi aggiornamenti sulla vettura hanno dato segnali positivi per i prossimi appuntamenti.

Nel Gruppo Speciale S7, Biagio Meli ha confermato l’incredibile momento con la sua Fiat Uno Turbo. La sua gara si è conclusa con un ottimo 9° posto assoluto, 2° di classe e 3° di gruppo, segno che il feeling con la vettura è già ad un livello molto alto.

Buona prova anche per Maurizio Agostino, altro portacolori di casa, che ha affrontato con decisione la sfida al volante della sua Fiat Uno Turbo di classe E1 Italia oltre 2000. Il pilota umbertino ha chiuso 40° assoluto e 1° di classe, completando con soddisfazione una gara per lui molto sentita.

Sempre incisivo Matteo Ruggeri, su Peugeot 106 E2SH 1.150, che ha portato a termine tutte le manche in modo deciso. Per lui un 26° posto assoluto, 2° di classe e 2° di gruppo, al termine di una gara che lo ha visto tra i protagonisti della categoria.

Chiude Luca Radici che a bordo della sua Semog Bravo Sport nella categoria Kart Cross ha sfiorato il podio assoluto. Penalizzato da un birillo che gli ha impedito di aggiudicarsi il terzo posto, Radici ha comunque concluso 6° assoluto, 1° di classe e 1° di gruppo, pur dovendo fare i conti con problemi di set-up sulla sua vettura. Una gara complicata, ma affrontata con il solito atteggiamento competitivo.