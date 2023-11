La Nino Romano attende in casa la Stefanese Volley. Motta: "Siamo fiduciose" - Tempostretto

Al PalaCiantro, nella terza giornata di serie C femminile, si sfidano le due squadre fin qui a punteggio pieno per lanciare un segnale a tutto il girone

MILAZZO – Dopo il successo esterno al “PalaFurriolo” di Capo d’Orlando, la Polisportiva Nino Romano torna da capolista di fronte al proprio pubblico. Sabato 25 novembre, con inizio alle ore 18, al “PalaCiantro” di Milazzo andrà in scena il primo big match stagionale del girone B del campionato di serie C femminile. Di fronte la Stefanese Volley, in classifica appaiata a punteggio pieno proprio alle RomaNine. I successi per 3-1 contro UniMe e Orlandina Volley hanno portato grande fiducia in casa della Romano che, dopo l’ottima stagione passata, si sta confermando ad alti livelli anche nella presente.

La Stefanese, retrocessa nel campionato regionale al termine della scorsa stagione di B2, ha iniziato il torneo con il piglio giusto per ritornare dove le compete: due le vittorie ottenute in altrettante gare con Messina Volley e Amando Volley, 6 i set vinti, 2 quelli persi. “Ancora si tratta solo delle prime due giornate di campionato – ha dichiarato la schiacciatrice Rossella Motta. Lavoriamo sodo sempre per cercare di fare meglio. Con la Stefanese sarà importante ma non più di altre, anche se ci vorrà più attenzione rispetto a quanto fatto finora. La settimana sta andando abbastanza bene; sono fiduciosa”.

Barresi: “Tutte le nostre squadre stanno andando bene”

La terza di campionato è un’occasione anche per ascoltare le considerazioni della presidentessa Gabriella Barresi: “Affianco mio marito Maurizio Lo Duca in questa esperienza da tantissimi anni. Anche quest’anno sta andando bene sia con la prima squadra come con il resto delle formazioni che curiamo. Personalmente mi occupo dei più piccoli, il settore del mini-volley o S3. Abbiamo tantissimi bambini che frequentano il nostro centro di avviamento e che vengono a vedere anche le partite della prima squadra; tutti insieme attendono con ansia la fine della partita per poter giocare liberamente e condividere le gioie con le più grandi; questo ci rende particolarmente felici”. Sabato la gara con la Stefanese, ma forse se ne giocherà una ancora più importante nella giornata contro la violenze sulle donne; ci sarà un’iniziativa promossa dalla Federazione, all’interno della quale, anche la società della Romano vorrà sensibilizzare le coscienze dei presenti al “PalaCiantro”: “La Romano cercherà di dare un contributo per esprimere la nostra solidarietà in questa battaglia che sembra, purtroppo, non avere mai fine. Daremo un segnale forte come società”. Verrà coinvolto il pubblico: “Si, questa è l’idea perché tutti dobbiamo sposare questa causa importantissima. Diciamo solo che ai presenti sarà consegnata una poesia”.

