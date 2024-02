La Nino Romano inizia il girone di ritorno in trasferta contro l’Unime

La partita in programma al Polivalente della Cittadella Universitaria alle ore 18:30

MILAZZO – Dopo una lunga pausa, prenderà avvio questo pomeriggio il girone di ritorno della Polisportiva Nino Romano nel campionato regionale di serie C femminile di pallavolo. Alle ore 18.30, presso la Palestra Polivalente della Cittadella Universitaria di Messina, le ragazze di coach Mauro Maccotta affronteranno il team dell’Ssd Unime guidato da coach Andrea Caristi. Arbitreranno l’incontro Sabrina Montalbano (1° ) e Eleonora Morabito (2°).

Nel match di andata del “PalaCiantro”, successo (3-1) per le RomaNine dopo una gara equilibrata e combattuta su entrambi i fronti. In classifica, le messinesi occupano il 5° posto con 11 punti frutto di 3 vittorie, 4 sconfitte, 15 set vinti, 14 persi.

Le ultime due gare contro Nizzalumera e Acireale, è tornato il buon umore nel gruppo e quotazioni rilanciate in classifica. “Sei punti importanti per noi per riscattarci di un periodo non dei migliori”, a parlare la centrale Ginevra Pino. “Adesso concentrati sulle restanti gare di campionato”. All’andata contro l’Unime, al di là della vittoria, fu una gara non semplice: “E’ tempo di pensare alla gara di ritorno, preparandoci su ciò che già sappiamo di questa squadra. Si tratta di un complesso molto abile in difesa; servirà non abbattersi a livello mentale, avere pazienza e non arrivare noi all’errore. Loro prendono quasi tutto”.

Con il presidente Lo Duca abbiamo fatto il punto della situazione: “La pausa ci voleva, ma così è troppo lunga. Un campionato molto strano con troppe pause delle quali alcune si potevano evitare. Siamo fermi dal 20 Gennaio; davvero troppo”. Nel girone di ritorno sarà tutto un altro campionato: “Diciamo, intanto, che il nostro girone è molto valido. Ci sono quattro/cinque squadra tutte sullo stesso livello. Le pause però potrebbero aver influito; vedremo cosa ci attenderà. Direi che sarà un ritorno con tante incognite”.