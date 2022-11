"La notte bianca del villaggio", i provvedimenti viari a S. Lucia sopra Contesse - Tempostretto

Evento “Christmas Village”: le limitazioni viarie ad Altolia

In occasione della manifestazione “La notte bianca del villaggio” in programma sabato 10 dicembre, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto sabato 10, dalle ore 14 alle 24, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, ed il transito veicolare nelle seguenti strade del villaggio di Santa Lucia sopra Contesse: 1) via Comunale Santa Lucia, nel tratto compreso tra le vie Mauro De Mauro ed Emanuela Loi; 2) via Cosimo Cristina, nel tratto compreso tra le vie Comunale Santa Lucia e Cesare Terranova.

In occasione dell’evento “Christmas Village”, in programma il 10, 17 e 26 dicembre o, in alternativa causa condizioni meteo avverse, l’11 e il 18 dicembre, nella fascia oraria 18-24, sono disposte limitazioni viarie. Pertanto, nei giorni e negli orari su esposti, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, in piazza Chiesa del villaggio Altolia.