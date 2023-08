La nube di fumo prodotta dagli incendi in Grecia verso la Sicilia, attesi cieli foschi - Tempostretto

I venti orientali in quota stanno spingendo la nube di cenere e fumo verso la Sicilia

Da giorni la Grecia è alle prese con devastanti incendi, di chiara matrice dolosa, che stanno bruciando decine di ettari di territorio. Uno dei fronti più impegnativi è quello nei pressi della città portuale di Alexandroupolis, in Tracia, dove ieri sera l’ospedale è stato evacuato, mentre gli abitanti di otto insediamenti a ovest della città, come Dikela, Makri, Elaionas, hanno ricevuto l’ordine di abbandonare la zona, mentre le fiamme minacciano il parco nazionale della foresta di Dadia. Nell’area vicino la città greca, purtroppo, sono stati ritrovati i corpi di 18 persone, si presume migranti, morti carbonizzati.

Il comune di Alexandroupolis ha messo a disposizione degli sfollati il teatro comunale, le palestre, la sala partenze e il parcheggio dell’aeroporto, mentre anche alcune chiese sono state aperte per ospitare chi è fuggito dalle fiamme. I vigili del fuoco sono impegnati a contenere gli incendi anche nell’isola di Citno (Kythnos), nell’arcipelago delle Cicladi, e in quella di Evia, dove ieri sera è stata evacuata la città industriale di Nea Artaki.

Il fumo degli incendi verso la Sicilia

La particolare ventilazione, dai quadranti orientali, in quota, spingerà parte del fumo, prodotto da questi incendi, fino alla Sicilia e alla Calabria meridionale, offuscando il cielo. Difatti la presenza di venti in quota, fra E-NE e NE, sospingerà questa nuvola di fuma fino alla Sicilia e allo Stretto di Messina. Nelle prossime ore e fino alla giornata di domani i cieli si renderanno lattiginosi, proprio per l’effetto della cenere proveniente dalla Penisola Ellenica. Un evento davvero insolito, facilitato pure da una circolazione atmosferica particolare, che vede venti orientali a circa 5000 metri di altezza.