 La Nuotata dei Buddaci, venerdì a Messina torna la gara non competitiva

La Nuotata dei Buddaci, venerdì a Messina torna la gara non competitiva

Simone Milioti

La Nuotata dei Buddaci, venerdì a Messina torna la gara non competitiva

Tag:

martedì 26 Agosto 2025 - 19:30

Il 29 agosto nella riviera Pace la festa del mare, come la definiscono gli organizzatori, possibilità di iscriversi fino a giovedì

MESSINA – Appuntamento che si rinnova e ormai consolidato nella riviera di Pace. Per venerdì 29 agosto, presso il lido Glirrerammare, chiunque voglia, agonista o no, potrà tuffarsi in mare e nuotare per circa un km a mezzo partecipando alla nuotata non competitiva dedicata ai messinesi. L’appuntamento è alle ore 9:30 con la partenza che sarà data alle ore 11 dopo le operazioni preliminari del caso, per l’iscrizione (gratuita) ci si potrà recare al lido o scrivere alla mail ‘lanuotatadeibuddaci@yahoo.it’ entro il 28 agosto con certificato medico di attività agonistica non competitiva.

“La festa del mare ci aspetta – dice Marcello Aricò, storico organizzatore – manifestazione unica dove oltre il costume devi portare il sorriso. Stessa spiaggia stesso mare e tanto divertimento. Già siamo in tanti manchi solo tu” l’organizzazione inoltre fa sapere che per i primi cento iscritti ci saranno gadget.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
“Studio cinema a Roma ma sogno di raccontare Messina in un film” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED