La Polisportiva Rescifina promossa in serie B di basket femminile

Nella finale regionale di serie C le atlete di coach D'Arrigo hanno superato la Katàne Basket sia in trasferta che poi in casa al PalaRussello

La Polisportiva Giuseppe Rescifina di Messina è stata promossa in Serie B femminile. Premiata in campo dalla presidente Fip Sicilia Cristina Correnti, la formazione messinese si è imposta sulla Katàne Basket nella finale di Serie C col punteggio di 35-64 a Motta Sant’Anastasia in trasferta e poi al ritorno per 44-30 al PalaRussello. La Rescifina è una società storica siciliana, che ha al suo attivo sei stagioni di A1, tre di A2, sette di B nazionale e 17 nel massimo campionato regionale (di cui 13 consecutive fino all’autoretrocessione dello scorso anno).

Il campionato è stato condotto bene dalle ragazze di coach Checco D’Arrigo, che hanno chiuso in vetta al Girone A e con un record di 8/4 le prime due fasi del campionato, per poi eliminare in semifinale la Team 79 Piazza Armerina. Alla Polisportiva Giuseppe Rescifina vanno i complimenti della presidente Cristina Correnti e del consiglio direttivo a nome del comitato regionale per la promozione ottenuta.