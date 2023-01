La Pongistica Messina promossa in A1 maschile veterani - Tempostretto

Il presidente Minutoli: "Soddisfatti del risultato raggiunto. Nostro gruppo solido, affiatato e compatto"

Primo importante verdetto della stagione agonistica di tennistavolo. L’Asd Pongistica Messina promossa in A1 maschile veterani. A conclusione del secondo concentramento a squadre maschili di serie A2, disputato a Molfetta (BA) domenica scorsa, la formazione peloritana (Marcello Arcigli, Renzo Girone, Carlo Larini, Massimiliano Sidoti, Marco Cantio, Luca D’Amico) vince il proprio girone a punteggio pieno e accede direttamente alla massima serie federale per over 40.

Arcigli e compagni, reduci dal primo combattutissimo concentramento di Messina del 27 novembre 2022 concluso con due sofferte ed equilibrate vittorie per 3-2 contro Circolo Tennistavolo Molfetta e Tennistavolo Ennio Cristofaro Casamassima, superano Fiaccola Castellana Grotte e Tennistavolo Avellino, con un doppio perentorio 3-0, a conferma della determinazione con la quale gli atleti di mister Caruso hanno preparato ed affrontato la trasferta.

“Siamo molto soddisfatti del risultano raggiunto – ha dichiarato il presidente della Pongistica Messina, Massimo Minutoli – che ci consente di tornare in A1 veterani, dopo la partecipazione nella stagione 2018/2019 e, soprattutto, dopo l’incredibile spareggio-promozione del 2020/2021 perso contro la Regaldi Novara per differenza di un solo set. Il nostro è un gruppo molto solido – ha concluso il presidente Minutoli – che anche domenica scorsa, nonostante l’improvvisa assenza di Larini e Sidoti, ha confermato, ancora una volta, affiatamento e compattezza”.

