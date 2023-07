La Poseidon vince tra gli Esordienti B. Akhmetov e Caliri vanno ancora a medaglia - Tempostretto

Oro per Akhmetov nei 200 rana, argento Caliri nei 100 stile libero. Marino, allenatore Unime: "Soddisfatto, i ragazzi sono in crescita"

MESSINA – Si chiude con la vittoria, prevedibile e con ampio margine, della Poseidon, società di Catania, il campionato regionale riservato agli Esordienti B e disputato a Messina. La formazione etnea sfora i 1000 punti e mette alle proprie spalle la Mimmo Ferrito (384) e l’Aqua-Fit (368).

Per le messinesi a punti la Power Team Messina (62), tutti di Ilias Akhmetov, che nella giornata finale chiude quarto nei 50 farfalla la mattina e vince l’oro nei 200 rana il pomeriggio con il crono di 3’03″09. L’Unime che si presentava con tre tesserati (Alessandro Caliri, che chiude con l’argento nei 100 stile libero in 1’11″18, Mattia Merenda e Ambra Squeri) totalizza 54 punti. Non entrano in classifica l’Ulysse, in gara con Lorenzo Irrera e Simone Liberto, e la Swimblu con Mattia Amato.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Daniele Marino, tecnico dell’UniMe gruppo esordienti A e B – del lavoro svolto in questa stagione che si conclude al meglio per i ragazzi. Erano forse un po’ fuori forma dopo le ultime gare a Siracusa, bene sicuramente Caliri che ha vinto il bronzo nei 200 e l’argento nei 100 stile libero. Ripeto mi posso ritenere soddisfatto del lavoro, i ragazzi sono in crescita e questo per loro era un passaggio importante. Il prossimo anno passeranno di categoria diventando Esordienti A e non avendo esordienti B al primo anno sarà un’occasione per riformare il nostro settore giovanile”.

Tutte le medaglie del campionato regionale Esordienti B

