La proposta del gioiese Patamia (Noi moderati): un Ministero specifico sulla gestione dei porti - Tempostretto

Fra le idee-chiave, usare i fondi del Pnrr per implementare i servizi portuali e conferire un ruolo di maggiore centralità marittima al nostro Paese

GIOIA TAURO – «Oggi in Italia i porti sono sotto la diretta gestione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza una direzione ed una gestione funzionale centralizzata. È necessario pertanto istituire un Ministero ad hoc per la loro organizzazione». Questa la proposta del politico e imprenditore di Gioia Tauro Francesco Patamia, candidato in quota proporzionale in Emilia Romagna per Noi moderati.

Usare il Pnrr per implementare i servizi portuali

«Mai come in questo momento i porti stanno giocando un ruolo sempre più importante dal punto di vista logistico, strategico ed economico. Il rilancio dell’economia italiana comprende, non solo misure di politica interna, ma anche di politica estera, che riguardano soprattutto l’import/export dei prodotti – argomenta Patamia -. In questo settore, ancora di più in seguito alla pandemia e alla guerra tra Russia e Ucraina, gli scali portuali giocano un ruolo primario. Pertanto mi sento di asserire che i fondi del Pnrr devono essere usati per implementare i servizi portuali italiani e conferire un ruolo di maggiore centralità marittima al nostro Paese. Abbiamo una grande opportunità che non va sprecata. Tra tutti i progetti proposti questo mi sembra essere tra i più importanti da attuare».

