“La raccolta differenziata al 59,87%”, Messina Servizi: “L’obiettivo 60% è vicino”

L'annuncio della partecipata: "Vicini a un traguardo storico dopo il risultato di settembre"

MESSINA – “Siamo orgogliosi di annunciare un traguardo straordinario che appartiene a ognuno di noi: a settembre Messina ha raggiunto il 59,87% di raccolta differenziata. Un record storico ma possiamo fare ancora di più, siamo quasi al 60%. Chiudiamo il 2024 con un grande risultato”. Questo l’annuncio di Messina Servizi Bene Comune, che mette in evidenza: “In una regione con grandi difficoltà strutturali e logistiche, Messina ha saputo distinguersi, superando ostacoli e sfide, fino a diventare prima in Sicilia per percentuali di raccolta differenziata e modello virtuoso per tutto il Sud Italia”.

Mariagrazia Interdonato

Si legge sulla pagina Facebook della partecipata: “Questo risultato è molto più di un numero: è la dimostrazione che, uniti, possiamo affrontare ogni sfida. Partendo dal 2018, con una raccolta differenziata ferma sotto il 10%, fino all’eliminazione dei cassonetti stradali nel 2021, Messina ha dimostrato che il cambiamento è possibile, brillando anche a livello nazionale, come confermato dal recente rapporto Ecosistema urbano 2024 di Legambiente”.

Continua il post della società presieduta da Mariagrazia Interdonato: “Ogni mese, scriviamo la storia della nostra città: dal 58% di febbraio al 59% di agosto, fino a questo eccezionale 59,87% di settembre. Non è stato facile, abbiamo dovuto affrontare la mancanza di impianti e sfide logistiche complesse. Ma il nostro impegno e quello di tutto il nostro team, piani strutturati e strategie efficaci sotto la guida dell’amministrazione, la costanza dei cittadini hanno reso possibile un cambiamento che solo pochi anni fa sembrava irraggiungibile”.

“Grazie ai cittadini, andiamo avanti verso il 65% e oltre di raccolta differenziata”

Così conclude Messina Servizi: “Continuiamo così, seguiamo le regole e differenziamo correttamente: novembre e dicembre sono mesi decisivi per consolidare questo trend e chiudere il 2024 con un dato medio annuale eccezionale. Dopo aver chiuso il 2023 con il 55,4% di raccolta differenziata, possiamo fare un grande balzo in avanti, confermando gli ultimi risultati senza precedenti. Ma serve la collaborazione di tutti. Questo impegno ha portato anche a un traguardo tangibile: una riduzione della Tari del 30%, che dimostra quanto sia prezioso questo percorso. Ognuno di noi è protagonista di questa storia di successo. Insieme, verso il 65% e oltre, per una Messina che guarda avanti, che crede in sé stessa, nelle proprie potenzialità e in un futuro migliore che stiamo costruendo già da oggi”.

