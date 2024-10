Ecosistema urbano, il balzo in avanti di Messina. 68esimo posto, + 28 rispetto al 2023

In testa Reggio Emilia e Trento, ultime Reggio Calabria e Catania

Ecosistema Urbano 2024 è il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle prestazioni ambientali dei capoluoghi di provincia italiani.

Per ciascuno dei 20 indicatori ogni città ottiene un punteggio normalizzato variabile da 0 a 100. Il punteggio finale è successivamente assegnato definendo un peso per ciascun indicatore che oscilla tra 1 e 12 punti, per un totale di 100. La mobilità rappresenta il 24% dell’indice, seguita da aria (19%), rifiuti (18%) e acqua (18%), ambiente urbano (16%) e solare pubblico (5%). Premiati gli indicatori che misurano le politiche degli enti locali (47%), rispetto agli indicatori di stato (25%) o di pressione (28%). Assegnato, infine, un punteggio addizionale alle città che si contraddistinguono in termini di politiche innovative e risultati raggiunti.

Le fonti

Dati comunali 2023 raccolti da Legambiente ad eccezione di verde urbano (Istat, 2022), auto e incidenti (Aci-Istat, 2022), uso efficiente del suolo (elab. su dati 2022 Ispra) e dati sulla qualità dell’aria (rapporto Mal’Aria su dati Arpa regionali, 2023).

Messina

La provincia di Messina fa un balzo in avanti di 28 posizioni, passando dalla numero 96 alla numero 68. In testa ci sono Reggio Emilia e Trento, ultime Reggio Calabria e Catania.

Messina, in questa classifica, è la quinta provincia del sud Italia. La prima è Cosenza, 13esima (ma l’anno scorso era settima), poi Cagliari 24esima (-8), Enna 43esima (+38), Lecce 58esima (-18).