La Regione siciliana stanzia 2 milioni per tre infrastrutture “attese” in provincia di Messina

L'ok della giunta Schifani grazie ai fondi Poc. Galluzzo (FdI): "Provvedimento importante". Ecco quali sono le opere

SANT’AGATA DI MILITELLO – Dal milione e 193 mila euro per il porto di Sant’Agata Militello a poco più di 900 mila per i fondali dello scalo Galena di salina e la variante del ponte sul torrente Mela. La Regione siciliana ha dato il via libera a oltre 2 milioni di euro per il completamento di tre infrastrutture nella provincia di Messina, grazie ai fondi POC 2014/2020.

Galluzzo: “Provvedimento atteso”

Ad annunciarlo è stato il deputato regionale di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo, che ha spiegato: “Porto di Sant’Agata di Militello, scalo Galera a Salina e ponte sul torrente Mela: sono le tre infrastrutture del Messinese coinvolte nella rimodulazione dei fondi POC 2014/2020 deliberata dalla giunta Schifani. Un provvedimento atteso e importante per il quale mi sono personalmente battuto e che ora è realtà grazie all’assessorato guidato da Alessandro Aricò”.

Poi ha sottolineato che “1 milione 193 mila euro sono destinati a lavori nel porto di Sant’Agata di Militello con il prolungamento della diga foranea e la realizzazione del molo sottoflutto e della banchina di riva. Altri 650 mila euro serviranno a completare le opere foranee e sui fondali dello scalo Galera di Salina. Infine, 279 mila euro saranno utilizzati per una perizia di variante sulla progettazione definitiva ed esecutiva per il consolidamento e la ricostruzione del ponte sul torrente Mela”.