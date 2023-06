Pallavolo, Roccalumera al torneo internazionale di Lepanto - Tempostretto

Sabato sera la delegazione partirà alla volta della Grecia, il torneo inizierà martedì prossimo. Finali in programma venerdì 30 giugno

ROCCALUMERA – Roccalumera Pallavolo per la quinta volta nella sua storia parteciperà al Torneo Internazionale di Lepanto rappresentando l’Italia. La manifestazione si svolgerà in Grecia nella città di Lepanto vicino al capoluogo Patrasso. Si inizierà il 26 giugno la la presentazione delle società partecipanti nel palazzo municipale di Lepanto, ma si giocherà da martedì 27 giugno fino al venerdì successivo 30 giugno con la disputa delle finali.

La presidente della Roccalumera Pallavolo, Vinci Rosa, ha dichiarato di: “essere felicissima di questo invito che è, sicuramente, il frutto di un lavoro meticoloso svolto in questi anni di attività”. Il tecnico Pippo Giorgianni pensa invece al campo: “Questo gruppo si sta allenando da un mese per prepararsi al meglio in vista del torneo. Sappiamo che a Lepanto non sarà facile per questo motivo ci dobbiamo sacrificare per onorare l’invito che ci permette di rappresentare l’Italia”.

Di seguito la delegazione che sabato sera partirà per la Grecia.

Atlete: Briguglio Leila, Frazzica Anastasia, Caspanello Roberta, Presti Alice, Annone Desirè, Lipari Martina, Di Bella Giada, Chillemi Ilaria, Villari Giorgia, Crisafulli Ilaria, Florio Giorgia, Frizzi Melody, Criso Denise.

Allenatore: Giuseppe Giorgianni.

Dirigenti Accompagnatori: Vinci Rosa Presidente della Roccalumera Pallavolo e Frizzi Melania.

