La salute in piazza: il Lions day porta gli screening gratuiti in 4 comuni jonici AUDIO

Domenica 14 aprile, controlli medici gratuiti per la cittadinanza a Taormina, Letojanni, Santa Teresa di Riva e Roccalumera

di Carmelo Caspanello

LETOJANNI – Si avvicina il consueto appuntamento con il Lions Day, un evento che non solo offre la possibilità di accesso a screening sanitari gratuiti, ma rappresenta anche un’occasione per incontrare i membri dei Lions Club e conoscere da vicino le loro attività e i loro principi. Domenica 14 aprile, quattro comuni della riviera jonica saranno il palcoscenico delle iniziative organizzate dai Lions Club di Taormina, Letojanni-Valle d’Agrò, Santa Teresa di Riva e Roccalumera-Quasimodo.

La campagna è stata presentata in conferenza stampa a Letojanni, con la partecipazione dei rappresentanti dei Club. Quest’anno, in Sicilia, sono coinvolti 117 Club in oltre 50 piazze, con la presenza di 200 unità tra medici volontari, paramedici e volontari Lions. Le attività in programma includono screening diabetologici, cardiologici, dermatologici, ortopedici, otorinolaringoiatrici e su rischio cardiovascolare, colonna vertebrale e glicemia. Inoltre, saranno presenti ambulanze per controlli su diabete e glicemia, valutazioni sulla corretta alimentazione per bambini e campagne di sensibilizzazione sulla donazione degli organi e del sangue.

“Solidarietà senza confini”

Lo slogan di quest’anno è “solidarietà senza confini”, che riflette l’impegno dei Lions Club nel mettere a disposizione tempo e professionalità per aiutare gli altri. Grazie al Lions Day, viene offerta la possibilità alle fasce deboli della società di accedere a visite specialistiche gratuite e di essere sensibilizzate su eventuali patologie sconosciute. L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria salute e ricevere informazioni utili sulla prevenzione. Carmela Maria Lipari, presidente del coordinamento Zona 8 del Distretto 108 Yb Sicilia, e Anna Capillo, presidente della III Circoscrizione, hanno sottolineato l’importanza di questa giornata come simbolo di solidarietà sociale.

Maurizio La Spina, delegato distrettuale, si è soffermato, invece, sul ruolo chiave degli screening sanitari offerti durante l’evento, sottolineando che essi costituiscono un primo passo nella promozione della cultura della prevenzione. A Taormina, in piazza IX Aprile, dalle 9 alle 13, saranno offerti screening diabetologici, cardiologici e dermatologici. A Letojanni, dalle ore 16, presso l’aula consiliare, si terranno screening su diabete, dislipidemia e osteoporosi. A Santa Teresa di Riva, dalle 8.30, al Palazzo della Cultura-Villa Crisafulli Ragno, saranno disponibili screening ortopedici e otorinolaringoiatrici. In piazza Madonna di Portosalvo, in collaborazione con il Leo Club, sarà presente un’ambulanza per offrire controlli su diabete e glicemia e una valutazione sulla corretta alimentazione per i bambini fino a 16 anni, oltre a una campagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi e del sangue. A Roccalumera, in piazza Madonna del Carmelo, dalle 9.30, si effettueranno screening sul rischio cardiovascolare, colonna vertebrale e glicemia.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Letizia Belluso, presidente del Lions Club Taormina; Filippo Salvia, delegato dal presidente del Lions Club Letojanni-Valle d’Agrò Stefano Cuzari; Roberto Crisafulli, presidente del Lions Club Santa Teresa di Riva; Carlo Mastroeni, delegato dal presidente del Lions Club Roccalumera-Quasimodo Angela Patti; Francesco Attinà e Angela Coco, Lions Club Taormina; Giovanna Romolo e Agostina La Torre, del Lions Club Santa Teresa di Riva.

4 comuni, 4 appuntamenti, 1 obiettivo: la prevenzione

Domenica 14 aprile, i Lions Club di Taormina, Letojanni-Valle d’Agrò, Santa Teresa di Riva e Roccalumera-Quasimodo organizzano il Lions Day, una giornata di screening gratuiti per la cittadinanza.

Taormina: screening diabetologico, cardiologico e dermatologico (piazza IX Aprile, 9-13)

Letojanni: screening su diabete, dislipidemia e osteoporosi (aula consiliare, 16)

Santa Teresa di Riva: screening ortopedico e otorinolaringoiatrico (Palazzo della Cultura-Villa Crisafulli Ragno, 8.30); Controlli su diabete, glicemia e alimentazione per bambini (piazza Madonna di Portosalvo, 8.30); Campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi e sangue (piazza Madonna di Portosalvo, 8.30)

Roccalumera: screening su rischio cardiovascolare, colonna vertebrale e glicemia (piazza Madonna del Carmelo, 9.30). Raccolta di occhiali usati e informazione sulla donazione di organi (piazza Madonna del Carmelo, 9.30)