La Saracena Volley conferma Prinzivalli: “Con questa maglia momenti indimenticabili”

La centrale nativa di Palermo porta in dote alla società esperienza e leadership all'interno dello spogliatoio

SANT’AGATA DI MILITELLO – Altra conferma di spessore in casa La Saracena Volley. Dopo quella del capitano Desy Tumeo, la società della costa tirrenico-nebroidea rinnova la fiducia alla centrale Agnese Prinzivalli. Si tratta del terzo elemento del nuovo roster che si aggiunge a Tumeo e al nuovo innesto del libero Parisi.

Alla terza stagione consecutiva in maglia bianconera, l’atleta nativa di Palermo, classe 1991, 175 cm, ha esordito nei campionati nazionali in B2 con la Stefanese Volley (2012-2013). Si è poi trasferita alla Noma Volley per due stagioni, sempre in B2 (2013-14, 2014-15) per poi tornare a Santo Stefano in serie C (2015-16, 2016-17). A seguire, tre stagioni a Sant’Agata, ancora in C (2017-18, 2018-19, 2019-20). Nel 2020-21 l’esperienza a Capo d’Orlando, prima del trasferimento alla Volley Palermo in B2 (2021-22). Dall’estate del 2022 ha sposato il progetto del presidente Luca Leone.

Oltre al suo impegno sul terreno di gioco come atleta, Agnese è direttore tecnico della società Progetto Volley Sant’Agata dove allena tutti i gruppi giovanili. Queste le parole di Agnese dopo il rinnovo del contratto: “Sono veramente felice di indossare per il terzo anno consecutivo la maglia della Saracena Volley. Abbiamo vissuto, in questi anni, momenti davvero indimenticabili. Sono contenta di continuare questo viaggio insieme e di ritrovare coach Peppe Romeo, allenatore che, per diversi anni, mi ha cresciuta; sono convinta che faremo un bel lavoro. Come sempre, vivrò questa nuova avventura con grinta e determinazione cercando, insieme alle mie compagne di squadra, di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ci aspetta una bella stagione e non vediamo l’ora di far divertire tutti coloro che verranno a seguirci al palazzetto”.

“Agnese è una presenza preziosa che si rinnova. Per noi è una figlia, ancor prima che atleta. Questo rapporto, instaurato negli anni, ci permette di considerarla a pieno titolo una figura cardine del club. Sono certo che continuerà a darci soddisfazioni anche in campo” sono invece le parole del vice-presidente Roberto Casamento. Agnese è già a disposizione del coach e si sta allenando con il gruppo dall’inizio della preparazione, intanto la società comunica di aver spostato la sua sede operativa a Sant’Agata di Militello.

