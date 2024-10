La Saracena Volley sconfitta a Melilli. Coach Romeo: “C’è da lavorare”

Il racconto dell'esordio alla seconda giornata della formazione santagatese in Serie B2

Si è conclusa con una sconfitta in tre set la partita tra La Saracena Volley e Melilli Volley, disputata oggi presso la Palestra Comunale di Melilli. Le ragazze della Saracena, pur mostrando segnali di miglioramento nel corso del match, non sono riuscite a vincere nessun set contro le avversarie più esperte. Nonostante gli attacchi portati avanti dalla Prinzivalli e dalla Tumeo, e le potenti schiacciate di Carlotta Russo, la Saracena non è riuscita a conquistare neanche un set.

Al termine della partita, mister Romeo, allenatore de La Saracena Volley, ha commentato: “Il primo set è stato un po’ di ambientamento, ma le ragazze hanno seguito le mie indicazioni. Sono consapevole che abbiamo ancora molto su cui lavorare, ma ho visto alcuni segnali positivi.” Romeo ha concluso affermando che questo esordio sarà prezioso per prepararsi meglio al resto del campionato, e ha promesso che la squadra scenderà in campo nelle prossime partite “con il coltello tra i denti”. Prossimo appuntamento al Palamangano di Sant’Agata di Militello il 26 ottobre 2024 alle ore 18:30 Contro la Gbt Volley Palermo .

Melilli – Saracena Volley 25-10 25-22 25-16

Il primo set ha visto un netto dominio del Melilli Volley. Le ragazze della Saracena non sono riuscite a reagire efficacemente agli attacchi avversari, e le poche palle giocate sono state prontamente murate dalle avversarie. Il parziale si è chiuso rapidamente con un severo 25 a 10 a favore del Melilli.

Nel secondo set, La Saracena ha iniziato con qualche errore di troppo in battuta, forse a causa della fretta di rimettersi in gioco. Il Melilli ha preso subito il comando, portandosi avanti 16 a 8. Tuttavia, le ragazze della Saracena non si sono arrese e hanno lentamente accorciato le distanze, costringendo il coach avversario, Mister Sciacca, a chiamare un timeout sul 16 a 15. La Todaro, in battuta, ha cercato di portare il punteggio in parità, e le ragazze della Saracena sono riuscite a raggiungere le avversarie sul 22 a 22. Ancora una volta, Mister Sciacca ha fermato il gioco con un timeout tattico, e alla ripresa, la Isgrò del Melilli, con una serie di pallonetti ben piazzati, ha garantito alla sua squadra il set, chiudendo sul 25 a 22.

Il terzo set ha segnato un cambiamento nell’atteggiamento di La Saracena, che sembrava finalmente essere riuscita a entrare pienamente in partita. Inizialmente il set è stato combattuto punto a punto, con La Saracena che in alcuni momenti ha anche preso il comando. Il Melilli ha però continuato ad attaccare incessantemente la Russo, uno dei punti di forza della Saracena, nel tentativo di tenerla sotto pressione. Sul punteggio di 14 a 10 per il Melilli, Mister Sciacca ha chiamato nuovamente timeout. L’accoppiata Monzio Compagnoni-Minervini si è rivelata particolarmente efficace per il Melilli, che ha mantenuto il vantaggio fino a chiudere il set sul 25 a 16.

Articoli correlati