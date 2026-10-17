La Serie D della Team Volley Messina inizierà in trasferta a Torregrotta

Svelato il calendario per la prima squadra biancorossa, 18 giornate e 9 squadre da affrontare l’esordio l’8 novembre

MESSINA – La Serie D femminile della Team Volley Messina conosceva già le sue avversarie nel girone B regionale, da qualche giorno sono ufficiali anche le date delle 18 giornate che comporranno il campionato.

La squadra di coach Giovanni Di Mauro nel frattempo ha affrontato nella serata di giovedì 15 ottobre un allenamento congiunto, dopo il triangolare a Nizza di Sicilia della settimana precedente, contro la formazione della Ssd Unime, la formazione di pari categoria. Come da accodo tra gli staff tecnici la sfida si è giocata solo su tre set e la Team Volley Messina ha visto il proprio gruppo continuare a crescere in questo percorso di avvicinamento.

Il calendario della Serie D femminile

Il campionato per Lo Nostro e compagne inizierà l’8 novembre in trasferta a Torregrotta, l’esordio casalingo, con le partite tra le mura amiche che saranno disputate al PalaRescifina il sabato (in attesa della riconsegna della Juvara e in assenza di ulteriori eventi che impegnano l’impianto), sarà il 14 novembre contro l’Unime. Le ragazze di coach Di Mauro si alterneranno tra trasferta e casa per tutto il girone di andata successivamente contro Nizza, Libertas Volley, Sicily Bvs, Peloro Vlley, Lipari, Sant’Agata e Pallavolo Olivieri. Il campionato sarà in pausa il 29 novembre, dal 20 dicembre al 9 gennaio, l’ultimo weekend di gennaio 2027. Altre pause a fine febbraio, fine marzo e fine aprile con l’ultima di campionato che si giocherà in casa l’1 maggio contro Oliveri.

Questo il commento di coach Giovanni Di Mauro su girone e calendario: “Non mi sono soffermato molto sulle nostre avversarie. Posso dire che alcune si sono rinforzate come Torregrotta o Oliveri, altre come Unime, Nizza o Sicily Bvs hanno mantenuto l’anima dello scorso anno e sono affiatate. Credo che Lipari e Libertas saranno avversarie più ostiche per diversi motivi. Guardo però alla mia squadra e vedo un affiatamento maggiore e più sintonia”.