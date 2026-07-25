La Sicilia e la Calabria potrebbero ospitare il Parco Mitolandia sulle grandi epopee storiche

I grandi poemi epici (Bibbia, Re Italo, Iliade, Odissea, Eneide, ecc.) con il metodo dei “Parchi ludico-pedagogici” del tipo Disneyland

La geografia e la storia hanno ampiamente baciato sia la Sicilia che la Calabria, poiché qui, al centro del Mediterraneo, da sempre si sono avvicendate genti e culture, ognuna delle quali ha lasciato una ricca eredità che, però, viene poco valorizzata. Di tanto in tanto ci pensano gli stranieri. Di recente il regista Christopher Nolan (1970), riproponendo filmicamente la sua Odissea, ha utilizzato alcune di queste “location”. E lo storico tedesco Armin Wolf (1935-2025), dopo aver studiato assai minuziosamente per decenni il viaggio di Ulisse, ne ha evidenziato i luoghi di Sicilia e di Calabria dove l’eroe omerico si è fermato, traendone la descrizione e la sintesi nel volume di 492 pagine “ULISSE IN ITALIA – La Sicilia e la Calabria negli occhi di Omero” (ultima edizione 2021).

Come per la Bibbia, l’umanità non smetterà mai di rappresentare le epopee dei nostri antenati. Purtroppo i grandi classici non vengono più studiati nelle scuole come prima; e questo sarebbe uno dei più validi motivi per cui bisognerebbe usare nuovi linguaggi per arrivare a tutte le età, a cominciare dai bambini. Uno di questi linguaggi più facili e diretti potrebbe essere trattare i grandi poemi epici (Bibbia, Re Italo, Iliade, Odissea, Eneide, ecc.) con il metodo dei “Parchi ludico-pedagogici” del tipo Disneyland, sicuri di avere successo culturale ed economico.

E dove realizzare tali Parchi che uniscano proverbialmente l’utile ed il dilettevole se non proprio nei luoghi più autentici di Calabria e di Sicilia? Tra tanto altro, grazie al clima mite di queste due regioni, la fruizione potrebbe avere un prolungamento stagionale assai utile e significativo. Gli esempi industriali ci dicono che, stante la volontà, i fondi si trovano sia nel pubblico che negli investitori privati (pure nel settore specifico). Quindi è solo questione di visione, lungimiranza e caparbietà.

Immagine creata con intelligenza artificiale

Domenico Lanciano, fondatore e animatore dell’associazione culturale informale “Calabria Prima Italia 1982”