Serie D, il Milazzo ingaggia l’attaccante Mascari

Il palermitano ha già giocato in Serie D e nel girone I a Messina. Queste le sue prime parole: "Ho grande ambizione, umiltà e voglia di mettermi a disposizione"

MILAZZO – Il Milazzo comunica di aver acquisito le prestazioni dell’attaccante Agostino Mascari per la stagione 2026/2027. Nato a Palermo il 10 settembre 1999, il centravanti vanta un lungo trascorso nel campionato di Serie D. Mascari ha iniziato la propria carriera tra le fila del Due Torri, con cui nella stagione 2016/2017 ha debuttato in quarta serie.

Le prime parole in maglia rossoblù

“Arrivo a Milazzo con grande ambizione – dichiara Mascari – ma anche con tantissima umiltà e tanta voglia di mettermi subito a disposizione del mister e dei compagni. So quanto pesi questa maglia e quanta passione ci sia in città. I tifosi sono straordinari e dobbiamo assolutamente regalare loro delle gioie. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, puntando a creare un gruppo unito e a far parlare il campo. Non vedo l’ora di cominciare. Forza Milazzo”.

Il passato di Mascari

L’attaccante dopo l’esperienza col Due Torri è stato ingaggiato dall’Acr Messina, con cui ha realizzato 10 reti in 26 gare disputate nel Girone I. Il classe ’99 si è successivamente legato al Cosenza, mettendosi in mostra nel campionato Primavera. Nella stagione 2019/2020 Mascari è stato ingaggiato dal Mantova, formazione militante nel Girone D di Serie D, completando l’annata al Marsala nel Girone I.

Nel settembre 2020 l’attaccante è ripartito dal Campodarsego, club presente nel Girone C, per poi trasferirsi dopo alcuni mesi al Paternò nel Girone I. Mascari ha concluso l’annata tra le fila rossoblu, rimanendovi anche nella stagione 2021/2022, nella quale ha siglato 7 reti in 27 gare disputate.

Nell’estate del 2022 il classe ’99 è stato ingaggiato dal Trapani, dove ha trascorso un anno e mezzo raccogliendo 48 gettoni e siglando 10 reti. Nel gennaio 2024 l’attaccante ha optato per il progetto dell’Aglianese, mettendosi in mostra nel Girone D con 6 reti in 16 gare disputate.

Mascari ha confermato le proprie qualità anche nell’annata 2024/2025, trascorsa nel Girone G di Serie D tra le fila della Puteolana, con cui ha collezionato 35 presenze realizzando 10 reti. Il centravanti infine ha iniziato l’ultima stagione alla Vigor Lamezia, concludendola sempre nel Girone I con la Nuova Igea Virtus.