La Sicily ha scelto, sarà Luciano Zappalà il nuovo allenatore - Tempostretto

VILLAFRANCA TIRRENA – Chiusa la prima edizione del Summer Camp con numeri e note ampiamente soddisfacenti, lo staff dirigenziale della Sicily ha già pronti i primi colpi per la prossima stagione di serie B di pallavolo indoor. Salutato Tino Santacaterina, il tecnico che ha guidato la squadra nell’ultimo scorcio della scorsa annata, i vertici del club tirrenico hanno perfezionato l’accordo con Luciano Zappalà.

Chi è il nuovo tecnico della Sicily

Cinquantasette anni, origini catanesi per lui, nell’ultima stagione è stato secondo di Gianpietro Rigano alla Volley Letojanni, dove – oltre alla guida per tre stagioni delle giovanili dell’Under 14 e 15 – aveva già ricoperto lo stesso incarico, quattro stagioni fa, con Giovanni Bonaccorso prima e lo stesso Rigano poi. Insegnante e preparatore atletico, dopo aver calcato prevalentemente i campi di serie D e C, Zappalà ha intrapreso la carriera di coach, allenando in tutte le categorie; dal mini volley fino al contributo fornito in serie A, anni or sono, nella sua Catania. Nel suo passato da tecnico, il nuovo primo allenatore della Sicily ha fatto sosta anche a Gela e Caltanissetta, arricchendo il proprio bagaglio personale e alternandosi alla guida di formazioni in tornei di C e B maschile, B2 femminile. Molto attento al mondo giovanile, ama curare in maniera capillare la tecnica individuale degli atleti a lui affidati.

Luciano Zappalà, origini catanesi. Dopo l’esperienza a Letojanni si sposta a Villafranca

Zappalà: “Tanti giovani su cui scommettere”

Per Luciano Zappalà, il primo obiettivo sarà quello di valorizzare i giovani inseriti in organico. “Si viaggia su una media di età intorno ai 23 anni; sarà una scommessa. Un progetto di largo respiro che vuole portare avanti un po’ di gioventù, visto che l’età media della serie B si è alzata. Cercheremo di fare da traino alle generazioni più giovani affinché si innamorino di questa disciplina. La prima cosa che farò è studiare come far giocare la squadra. L’impegno sarà arduo e al tempo stesso affascinante”.

La dirigente Nelly Mazzulla

La dirigente Nelly Mazzulla: “Tanti gli stimoli. Il gruppo crescerà”

Pienamente soddisfatta dell’operazione si è dichiarata la dirigente Nelly Mazzulla. “Dopo una serie di incontri e valutazioni, siamo giunti alla chiusura dell’accordo con il tecnico e il suo staff per la prossima stagione. Forti dell’esperienza passata, abbiamo tardato nella campagna acquisti proprio per valutare attentamente la nuova figura tecnica. Siamo felici che mister Zappalà, esperto in questa categoria, si sia messo a piena disposizione, scommettendo, insieme a noi, nei nostri progetti futuri”.

“Ripartiremo dai giovani – continua Mazzulla – da un importante percorso di crescita. Non vuol dire che l’obiettivo non sia quello di vederci già protagonisti da subito. Il gruppo crescerà e gli stimoli sono già tanti sia per Luciano che per la società. Far combaciare nell’immediato quelli che erano i nostri obiettivi e progetti, con quelli suoi personali, è stato fondamentale e ci trasmette grande fiducia. Gli diamo un gradito benvenuto. Adesso l’attenzione si sposterà sulla campagna acquisti seguita da Carmelo Mazza nella nuova veste di direttore sportivo del club”.

