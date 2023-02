La Sicily Villafranca in trasferta a Siracusa - Tempostretto

La formazione tirrenica torna in campo dopo il derby perso con Letojanni e il turno di riposo osservato

VILLAFRANCA TIRRENA – Dopo il turno di riposo, torna in campo la Sicily Villafranca che, alle ore 19:30 di oggi, sabato 25 febbraio, presso la Palestra “Pino Corso” di Siracusa, cercherà di riprendere confidenza con la vittoria, oramai lontana da troppi turni utili di campionato, contro la locale Paomar Volley.

Archiviata la sconfitta nel derby con Volley Letojanni, il gruppo ha ripreso gli allenamenti cercando di voltare pagina rispetto a prestazioni e quanto raccolto nel nuovo anno solare, finora avaro di soddisfazioni per il club della costa tirrenica.

L’avversario Siracusa

L’avversario di oggi occupa l’ottavo posto in classifica, proprio alle spalle della Sicily distante cinque lunghezze. Pertanto, l’occasione potrebbe essere quella giusta per ottenere il massimo sia da sé stessi che in termini di punti da conquistare. All’andata, presso il “PalaCampagna” di Saponara, fu vittoria per 3-1.

Mazza: “Concentrati per fare risultato”

Le dichiarazioni di Carmelo Mazza, schiacciatore della Sicily Villafranca: “Dobbiamo mantenerci concentrati per tutta la gara e fare a tutti i costi risultato. Cercheremo di concludere al meglio il campionato. Dei quindici punti a disposizione bisogna conquistarne il più possibile, posizionandoci nella parte alta della classifica. I troppi infortuni ci hanno condizionato ma adesso dobbiamo non pensarci più e tornare ad esprimere quel gioco che, a tratti, siamo riusciti ad esprimere nel corso della stagione”.