Il Volley Letojanni fa suo il derby contro la Sicily Villafranca - Tempostretto

Vittoria netta per la formazione jonica che supera in tre set la squadra tirrenica

LETOJANNI – Vittoria schiacciante e meritata per il Volley Letojanni che in poco più di un’ora di gioco spazza via la Sicily Beach Volley School Villafranca. Un 3 a 0 netto che non ammette repliche e che consente ai letojannesi di aumentare il vantaggio di sei punti sulla diretta inseguitrice Viagrande, seconda in classifica, che questa settimana ha osservato il primo turno di riposo del girone di ritorno.

Il Letojanni, recupera gli infortunati (tranne Saitta costretto prima dell’incontro a dare forfait per un problema fisico) e schiera in campo la formazione tipo con Balsamo al palleggio con Chillemi opposto, Battiato e Speziale centrali, Cortina e Torre martelli ricettori e Chiesa libero. Il Villafranca risponde con Schifilliti in regia Mazza opposto, Schipilliti e Arena centrali con Princiotta e Pugliatti di banda e De Francesco che si alterna con Germanà nel ruolo libero.

Volley Letojanni – Sicily Villafranca 25-17 25-17 25-18

La gara comincia in maniera scoppiettante con Torre che piazza immediatamente un ace e Schipilliti risponde con un ottimo primo tempo. Le due squadre vanno a braccetto sino all’8 pari, poi Speziale due volte, Cortina, ed un errore di Pugliatti costringono il tecnico ospite a chiamare il primo discrezionale (12-8). Al rientro in campo la musica non cambia, Letojanni è precisa al servizio che mette in grossa difficoltà la ricezione ospite e a muro. Cortina firma tre punti consecutivi e l’ennesimo muro di Chillemi unito ad un ace di Balsamo fissano il punteggio sul 18-10. Dopo il secondo time-out, gli ospiti provano a cambiare qualcosa: fuori Pugliatti dentro Mastronardo. E la mossa pare azzeccata, con Arena due volte positivo a muro ed un attacco errato di Torre accorciano le distanze sul 19-15 e Rigano chiama a raccolta i suoi. Al rientro in campo, una battuta in rete di Mazza, unito ad un attacco errato di Pugliatti permettono al Letojanni di ampliare il distacco. Battiato piazza un ace per il 24-16 e l’errore in battuta di Arena consegna il primo set ai padroni di casa.

Nel secondo parziale Letojanni parte subito forte andando sul 4 a 0 e poi sul 6 a 1 grazie ad un muro su Pugliatti. I letojannesi però commettono qualche errore in attacco e favoriscono il rientro del Villafranca. Mazza firma l’8-6 e successivamente Speziale e due attacchi fuori del Villafranca ricacciano indietro i tirrenici costretti ad interrompere il gioco sul 12-7. Ma i letojannesi oggi sono abbastanza concentrati: sbagliano poco, ricevono con percentuali elevati e per il palleggiatore è facile smarcare al meglio i propri attaccanti. Cortina sigla il 19-14 e Schipilliti è costretto a lasciare il posto a Cucca per infortunio al ginocchio. Il set scorre via velocemente e un muro di Battiato chiude il parziale ancora una volta sul 25-17.

Nell’ultimo set, dopo un iniziale equilibrio Letojanni forza nuovamente il servizio e mette a nudo le pecche in ricezione di Mazza e compagni. Si arriva subito sul 15-9 e Rigano provvede a qualche cambio: Sciuto al posto di Speziale e Salomone su Torre che accusava ancora i postumi dell’influenza. Nonostante i cambi, Letojanni rimane sempre sul pezzo, e il neo entrato Vintaloro sul titolare Balsamo con due muri consecutivi fissa il punteggio sul 23-16. Nell’ultimo scorcio di gara c’è spazio anche per Amagliani che con un attacco dalla prima linea chiude la partita con il risultato di 25-18. Un successo che non è stato mai in discussione e che permette ai letojannesi di lasciarsi alle spalle le ultime tre sconfitte condite da prestazioni non certo esaltanti.