La storia di Reggio protagonista di un documentario giapponese - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Una puntata del programma giapponese “Sekai Fureai Machiaruki” (camminando a piedi per la città) interamente dedicata a Reggio Calabria, alla sua storia, alle sue peculiarità quella che in questi giorni la troupe guidata dal regista Fushiya Takehiko sta registrando per le vie e i luoghi cittadini culturali di maggiore importanza. Il programma che andrà in onda sull’emittente pubblica nazionale NHK mostrerà al pubblico giapponese le bellezze e la grande storia di una delle città europee più antiche. Il progetto si inserisce nella programmazione più ampia che ha visto protagonista il 50esimo anniversario dalla scoperta dei Bronzi di Riace, infatti al centro del documentario anche le due statue e il MArRC.

Promozione internazionale

“Come ci aspettavamo gli esiti di un’attività di promozione non solo nei confronti dei Bronzi di Riace, ma anche sulla Magna Graecia e su quello che è il sistema reggino e metropolitano iniziano a prendere forma – dichiara l’assessore alla cultura e al turismo Irene Calabrò – abbiamo avuto diversi contatti con televisioni italiane e internazionali, oggi appunto all’interno dell’ipogeo ospitiamo una troupe giapponese. Ipogeo, Pinacoteca, castello Aragonese, lo stesso Museo per una nuova promozione territoriale che guarda molto lontano. L’anniversario è anche stato promotore della riscoperta delle nostre radici, dell’identità e quindi di turismo in termini di attrattiva maggiore per la città. La nostra scommessa era proprio questa, offrire un’immagine inedita di Reggio e finalmente promuovere luoghi mai fino ad ora attenzionati al grande pubblico dei viaggiatori come in questo caso l’ipogeo di Piazza Italia.”