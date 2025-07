La Stretto di Messina: “Contratto già firmato per finanziamento Ue”

La società risponde a chi, come "Invece del ponte", sostiene che l'Europa non finanzia la grande opera. La società risponde a chi, come "Invece del ponte", sostiene che l'Europa non finanzia la grande opera. Controreplica dell'associazione: "SdM confonde i cittadini, non è così"

“Non risponde al vero che il ponte sullo Stretto non possa essere finanziato attraverso il

programma Connecting Europe Facility (Cef-T), come riportano alcune dichiarazioni rilasciate ieri. Il 21 ottobre 2024, la società Stretto di Messina e Cinea (Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency della Commissione Europea) hanno firmato il grant agreement per il cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva della parte ferroviaria del ponte sullo Stretto di Messina”. Lo riporta in una nota la società Stretto di Messina, rilanciata da Ansa.

E ancora: “La proposta presentata dalla società a gennaio 2024, attraverso l’adesione al bando Connecting Europe Facility for Transport (CEF-T 2023), è stata valutata positivamente da Cinea in quanto il ponte sullo Stretto di Messina è rispondente ai criteri selettivi previsti dalla Commissione Ue. E la Commissione ha valutato l’iter progettuale in stato molto avanzato ed elevata la qualità del progetto attuale. Tra i parametri valutati anche le positive ricadute socioeconomiche e ambientali del progetto e l’incremento dell’accessibilità e delllo sviluppo economico di Calabria e Sicilia migliorando le connessioni” (Ansa).

Di parere opposto l’associazione “Invece del ponte”: “La propaganda del governo è smentita dalla Commissione europea”.

La controreplica di Invece del ponte: “L’Europa non finanzia la costruzione della grande opera”

Ecco la controreplica di “Invece del ponte”: “La Società Stretto di Messina (SdM) diffonde altre dichiarazioni fuorvianti sul presunto sostegno finanziario europeo al progetto del ponte. Sostiene infatti che “non risponde al vero che il ponte sullo Stretto non possa essere finanziato attraverso il programma Connecting Europe Facility (Cef-T)”. Motivo? Nel 2024 un accordo di liberalità (“grant agreement”) ha dato 24 milioni per lo studio della componente ferroviaria del progetto. Quindi, secondo SdM la costruzione del ponte dovrebbe essere finanziata coi fondi Cef-T”.

Ma per l’associazione “a smentire la SdM è la stessa Commissione Ue che lo scorso 16 luglio ha testualmente dichiarato: “Il ponte sullo Stretto di Messina, essendo un progetto interamente situato

in Italia, non può essere finanziato attraverso il programma Connecting Europe Facility [i Cef-T]”.

Un conto sono “studi progettuali”, un altro conto è il finanziamento dell’opera, e la società di Ciucci lo

sa benissimo. E per il finanziamento del ponte i fondi Cef-T non possono essere nemmeno richiesti.

SdM confonde i cittadini, spacciando un contributo tecnico per un via libera politico ed economico. È un’operazione pericolosa di propaganda: la realtà è un’altra e l’Europa lo ha detto chiaramente”.

Articoli correlati