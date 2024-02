La Swimblu ottiene buoni risultati al Trofeo Sis Roma

I mamertini tornano in Sicilia con tre bronzi conquistati da Giorgia Di Mario, Sofia Perdichizzi e Cristian Calderone

OSTIA – Buon test fuori dall’isola per la Swimblu. La società mamertina nello scorso fine settimana è stata impegnata nel centro federale di Ostia per il “IX Trofeo Sis Roma”. Due giorni di gare, sabato e domenica, per i nuotatori più grandi, che hanno avuto modo di testarsi in vista delle prossime regionali invernali, che si disputeranno in terra etnea a marzo, e per chi sta cercando la qualificazione anche le gare nazionali, Criteria, di Riccione ad aprile.

Nell’impianto da 25 metri romano spiccano i risultati a medaglia di Giorgia Di Mario che ottiene il bronzo negli 800 stile libero nella categoria Cadette/Seniores, stessa medaglia nella stessa categoria anche per la compagna Sofia Perdichizzi nei 400 misti, a loro si aggiunge Cristian Calderone che chiude terzo nei 50 farfalla della categoria Ragazzi 14 anni e Antonino Cafarelli terzo nei 1500 stile libero. Come prestazione spicca l’ottimo crono nei 50 stile libero di Martina Zaccone, il suo tempo di 26″97 però è superiore di mezzo secondo rispetto al limite per assicurarsi la partecipazione ai Criteria Nazionali Giovanili. Molto vicino anche Alessandro Cardillo nei 50 rana, chiude in 30″65 con il limite fissato a poco meno di un secondo di differenza (29″72).

Il gruppo delle ragazze Swimblu a Ostia, nell’immagine in evidenza i ragazzi durante il riscaldamento

Numerosi i piazzamenti degli atleti accompagnati dai tecnici Simone Zappia e Sandro Torre che hanno permesso alla società Swimblu di chiudere in 24ª posizione con 54 punti su 45 società, queste almeno quelle andate a punti e provenienti da tutta Italia. Tornano a casa con un quarto posto Giorgia Di Mario nei 400 stile libero e 400 misti a cui aggiunge un settimo posto nei 200 farfalla, Sofia Perdichizzi quarta negli 800 stile libero, quinta nei 400 e ottava nei 100 metri, Martina Zaccone è sesta nei 50 stile libero.