La Team Ambiente & Sicurezza Messina inizia in trasferta a Mazara del Vallo

Iniziata la settimana tipo che porterà i biancorossi in Serie C a disputare la prima partita di campionato

MESSINA – Il gruppo a lavoro ormai da mesi ha già acquisito l’abitudine a giocare di sabato, giornata della gara casalinga, nelle ultime due settimane dopo i test di Spadafora e Milazzo. Quest’ultimo nella città del Capo ha visto Germanà e compagni sfidare nuovamente Spadafora e la Volley ’96 padrona di casa, un buon triangolare per valutare la condizione della squadra da cui lo staff tecnico ha potuto carpire importanti indicazioni mischiando molto gli atleti in campo.

Il calendario della Serie C maschile

Il campionato come detto inizierà questo fine settimana. Nella prima giornata per i biancorossi dei coach Laganà-Donato-Romano-Chité una delle trasferte più lunghe in questo girone Occidentale che li vedrà sabato sfidare Mazara del Vallo. Seguiranno poi due partite in casa il 31 ottobre contro Altavilla Milicia e il 7 novembre contro la Primula Monreale, in casa a meno di modifiche dell’ultimo minuto la Team Ambiente & Sicurezza Messina giocherà al PalaRescifina il sabato.

Il campionato in tutto durerà 22 giornate e il giro di boa sarà in casa contro Spadafora il 16 gennaio 2027. Ci sarà la pausa natalizia dal 20 dicembre all’8 gennaio, poi un weekend di pausa il 23-24 gennaio, a fine febbraio (domenica di Pasqua) e a fine marzo. Aprile sarà un mese pieno con quattro impegni, l’ultimo della stagione regolare il 24 aprile in trasferta a Spadafora.

Le dichiarazioni dello staff tecnico

Queste le parole dell’allenatore Paola Laganà: “Un inizio di campionato più stimolante, visto il cambio di girone di una nuova avventura agonistica. Non vediamo l’ora di iniziare e confrontarci con nuove squadre, per noi tutto nuovo, come le new entry del roster: il centrale Rizzo Gabriele, l’opposto Kevin Barbera, dopo quattro anni lontano dai campi, i giovani Under 19 Alessandro Vinci e il libero Christian Merrino, il ritorno di Peppe Caravello, che darà un supporto di esperienza alla squadra, Massimo Giliberto, già all’interno della società aiuto di esperienza in regia a Marco Grimaldi infine il seguito della rosa gli attaccanti Peppe De Francesco, Christian Zuccaro, i centrali Gianluca D’Arrigo, Sethupathi il giovane Mihran, l’opposto Spavara e il nostro capitano e libero Riccardo Germanà. Faremo a meno fino a febbraio di Davide Arena e Claudio Donato fuori per Erasmus. Il nostro obiettivo è puntare alla crescita individuale dei giovani e ci auguriamo una stagione agonistica entusiasmante, gioendo per le vittorie e imparando dalle sconfitte. Un grazie a Matteo Romano, Daniele Chitè e Franco Donato per l’impegno, la passione e la dedizione per questo nostro bellissimo sport, valori che continuano a trasmettere ai nostri ragazzi. In bocca a noi”.

Il coach-dirigente della Team Ambiente & Sicurezza Messina Franco Donato ha commentato così: “È un girone nuovo per noi che scopriremo partita per partita, affronteremo il campionato riprendendo con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo lasciato lo scorso anno. Abbiamo la consapevolezza di poter fare bene e ci impegneremo a far crescere i nostri ragazzi per essere protagonisti in campionati sempre più di spessore”.