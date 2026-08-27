La Team Volley Messina accoglie il palleggiatore Giliberto

Esperienza sotto rete con l’ingresso in prima squadra di Giliberto, il regista torna in campo dopo due anni di stop

MESSINA – Si rinforza la regia offensiva della Team Volley Messina, in vista del prossimo campionato di Serie C la società biancorossa annuncia Massimo Giliberto. Il palleggiatore classe 1993 torna a giocare dopo due anni fermo e lo fa per dare una mano alla società in cui attualmente sta imparando il “mestiere” di tecnico. Nella sua decennale esperienza, che lo ha visto iniziare a giocare con la maglia della Zanclon, Giliberto ha anche giocato nella categoria Nazionale in Serie B alla Sicily Beach Volley School di Villafranca Tirrena di cui è stato capitano.

“Il piacere di tornare alla Team Volley è anche quello di rigiocare alla Juvara dove ho cominciato e dove ritrovo Marco Grimaldi con cui siamo cresciuti alla Zanclon – così Giliberto – ritrovo anche Caravello che è stato mio allenatore una decina di anni fa alla Tabaluce e ora siamo ottimi amici. Lo scorso anno mi sono inserito nella famiglia Team Volley Messina e mi sono trovato bene condividendo i valori della società. La mia speranza per la prossima stagione è riuscire a dare il mio contributo anche in prima squadra, che sia in campo o trasmettendo la mia esperienza”.