La Team Volley Messina accoglie in prima squadra i giovani Vinci e Merrino

Due giovanissimi classe 2008 si aggregano alla prima squadra che giocherà la prossima Serie C

Il progetto Team Volley Messina nasce con l’obiettivo di portare i giovani messinesi e cresciuti nel vivaio nella prima squadra. Una volontà per la società biancorossa che non resta solo a parole ma si traduce in fatti concreti. Infatti saranno aggregati in prima squadra, per la prossima Serie C, Alessandro Vinci e Christian Merrino due giovanissimi che giocheranno l’Under 19 ma saranno anche impiegati negli allenamenti e integrati nel gruppo maggiore.

Lo schiacciatore Alessandro Vinci

La Team Volley Messina tiene un altro giovanissimo in prima squadra per la Serie C stagione 2026/2027. Alessandro Vinci classe 2008 ha iniziato da relativamente poco il suo percorso nel mondo della pallavolo giocando sempre con la società biancorossa.

Primo campionato giocato quattro anni fa, nel ruolo di opposto in Under17, nei due anni in questa categoria è arrivata una vittoria del trofeo territoriale. Lo scorso anno il passaggio in Under 19, dove con i compagni ha raggiunto la semifinale territoriale, ma cosa più importante è stato aggregato in prima squadra facendo anche il suo esordio in Serie C.

Nella stagione che inizierà per lui ancora doppio impegno, Under 19 da una parte e Serie C dall’altra dove il suo contributo sarà maggiore: “Felice di proseguire il percorso in Serie C e speriamo di poter fare meglio. Sono molto fiducioso per quest’anno invece nell’Under 19, abbiamo un’ottima squadra e potremo dire la nostra” è il commento di Alessandro Vinci.

Il libero Christian Merrino

Il progetto Team Volley Messina sforna un altro talento e così un altro giovane cresciuto nel settore giovanile biancorosso si affaccia in prima squadra. Tocca a Christian Merrino, libero classe 2008, che si aggregherà al gruppo in Serie C ma proseguirà il suo percorso giovanile in Under 19.

Merrino come detto è cresciuto e ha giocato sempre nella Team Volley Messina dalla stagione 2021/2022. Per lui esperienze positive in Under 15, poi Under 17, dove ha vinto una volta il titolo territoriale, e Under 19, campionato vinto due volte a livello territoriale. Questo sarà il suo primo anno in Serie C con la Team Volley Messina, in passato è stato anche convocato nella selezione provinciale per il Trofeo dei Territori, era la stagione 2022/2023.

“Sono molto felice di essere in prima squadra – così Merrino – finalmente farò un campionato in una categoria più alta che mi servirà per la mia esperienza pallavolistica per crescere. Mi sono allenato in passato con Riccardo (Germanà, ndr) spero di ritrovarlo perché da lui imparo sempre molto”.