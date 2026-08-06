Torna il Torneo di beach volley solidale di Ets Associazione Autismo

Appuntamento a Santa Teresa di Riva il 24 e il 25 agosto: tutte le info

SANTA TERESA DI RIVA – Il 24 e il 25 agosto torna il Torneo di beach volley solidale organizzato da Ets Associazione Autismo per sostenere le attività del Centro diurno per l’autismo di Nizza di Sicilia. L’appuntamento sarà dalle ore 15 nella spiaggia del lido Odissea-Calypso di Santa Teresa di Riva. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 23 agosto, contattando il numero 0942 717062.

Si tratti di un torneo per tutti e che coinvolgerà veterani del beach volley e semplici appassionati. Il tutto in una cornice come quella di Santa Teresa di Riva, anche quest’anno confermata Bandiera blu. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Santa Teresa di Riva, Bandiera Blu e Bandiera Lilla, il riconoscimento nazionale assegnato ai comuni italiani e agli stabilimenti balneari che si distinguono per l’accessibilità e l’inclusione turistica di persone con disabilità. Partner sportivi, invece, Futura Volley Città di Santa Teresa di Riva e Sporting Savoca.

La formula del torneo

La formula delle partite è 4×4 misto, una soluzione pensata per favorire la partecipazione più ampia possibile e valorizzare lo spirito di squadra e di condivisione che da sempre contraddistingue questa iniziativa. Lo sport rimane un esempio di vita, un modello ispirativo di forza e determinazione per ogni piccolo successo di indipendenze e autonomia raggiunto dalle ragazze e dai ragazzi con autismo del Centro diurno di Nizza. Il torneo è un’occasione per donare e per parlare di Associazione Autismo e dei progetti inclusivi che realizza sul territorio.

Come da tradizione, il torneo non è soltanto un’occasione di sport e divertimento sulla spiaggia, ma anche un momento di reale supporto al territorio. Parte del ricavato dell’evento sarà infatti devoluto ad Associazione Autismo Onlus di Nizza di Sicilia. In particolare, servirà per sostenere le attività della struttura e i laboratori di competenze e avviamento al lavoro che si trovano all’interno del Centro. Anche quest’anno, nei due giorni dell’evento, sarà presente un corner con le ceramiche realizzate dai giovani con autismo.

I giocatori che si iscriveranno alla seconda edizione del Torneo di Beach volley solidale riceveranno la t-shirt dell’evento con la grafica realizzata da Antonello Mantarro.