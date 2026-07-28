La Team Volley Messina conferma i vivaio Donato e Arena

Entrambi classe 2005 sono ormai da anni elementi fissi del roster della Serie C peloritana

La Team Volley Messina per la Serie C 2026/2027 conferma in regia il palleggiatore Claudio Donato e in attacco lo schiacciatore Davide Arena. Entrambi classe 2005 sono ormai fissi nel roster di Serie C della società biancorossa dove hanno fatto tutta la trafila giovanile vincendo insieme anche due volte il campionato Under 19 territoriale. Per i due quest’anno sarà una stagione particolare visto che saranno impegnati in Erasmus e torneranno nel vivo del campionato nell’anno nuovo.

Donato confermato al palleggio

Claudio Donato è cresciuto nella Team Volley Messina vanta due campionati vinti con l’Under 19 che successivamente nella fase regionale si sono trasformati in un quarto e una semifinale. Sarà una stagione particolare per lui in quanto si tessererà con la Team Volley Messina ma a settembre partirà in Erasmus tornando poi nell’anno nuovo nel pieno del campionato pronto a dare una mano alla squadra.

“Spero di migliorare me stesso – dice Donato – e migliorare il risultato di squadra fatto lo scorso anno, cerchiamo di fare lo step successivo per puntare sempre più in alto. Felice anche di continuare con questo gruppo e in questa società che mi dà fiducia”.

Davide Arena ancora in biancorosso

Davide Arena sarà ancora in biancorosso e rappresenta in pieno lo spirito della società che vuole giocare il massimo campionato regionale con i propri tesserati del vivaio. Nella Team Volley Messina ha vinto due campionati territoriali Under 19, ha assaporato una prima squadra nella Peloro Volley in Serie D, prima di giocare due stagioni consecutive in Serie C con i biancorossi. Schiacciatore ormai fidato nello schieramento dei coach Laganà-Donato lo scorso anno è stato spesso top scorer dei match della Team Volley Messina.

Quest’anno purtroppo non sarà presente da inizio campionato in quanto andrà in Erasmus, sulla stagione che lo aspetta ha dichiarato: “Felice della riconferma da parte della società, per me sarà una stagione particolare perché andrò in Spagna ma mi farò trovare pronto al mio ritorno”.