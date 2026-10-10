 La Team Volley Messina in attesa di tornare a casa alla “Juvara”

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Redazione

La Team Volley Messina in attesa di tornare a casa alla “Juvara”

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sabato 10 Ottobre 2026 - 17:42

Continuo dialogo propositivo con l’amministrazione comunale e con la Città Metropolitana per garantire le attività a tutti i tesserati Team Volley Messina

MESSINA – Nonostante la Team Volley Messina apprezzi la disponibilità ricevuta nei giorni passati per l’utilizzo della palestra annessa allo stadio Celeste, dopo il sopralluogo iniziale, si è constatato che la soluzione non è stata ritenuta idonea dalla società che ha spiegato ai diretti interessati le motivazioni.

La pavimentazione in cemento ruvido rende pericolosa l’attività, al tempo stesso un altro punto di criticità è la commistione negli stessi spogliatoi di uomini, delle formazioni di calcio che si allenano giustamente nell’impianto, e delle ragazze, facenti parte del settore giovanile biancorosso che sono circa l’80% del totale.

palestra polifunzionale

Se queste due condizioni fossero risolte la Team Volley Messina considererebbe utilizzabile il “Celeste” ma in alternativa bisogna pensare ad una nuova soluzione in attesa di poter tornare alla palestra Juvara.

Così i dirigenti sono in contatto con il sindaco Federico Basile che, come sempre, ha dimostrato grande disponibilità. La società è certa che la problematica, resa urgente oltremodo dall’imminente inizio dei campionati ufficiali per i quali vanno indicati per tempo i campi di gara, avrà a breve una risoluzione.

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