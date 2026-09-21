La Team Volley Messina riaccoglie tra le sue file Federica Cuccorese

Un gradito ritorno in prima squadra femminile, Federica Cuccorese schiacciatrice classe 2002 torna in biancorosso dopo due anni ferma

MESSINA – Prima new entry per la prossima stagione in casa Team Volley Messina è in realtà un ritorno, a far parte della prossima Serie D femminile ci sarà anche Federica Cuccorese, schiacciatrice classe 2002 e vecchia conoscenza biancorossa.

La pallavolista di era già stata alla Team Volley nella stagione 2023/2024 giocando la Serie D, dopo due anni ferma ha deciso di rimettersi in gioco nella formazione allenata da Giovanni Di Mauro che affronterà il prossimo campionato.

Cresciuta nelle categorie giovanili della Apulia Volley Monopoli, dove vince i titoli territoriali e regionali Under 13, successivamente a Castellana Grotte dove vince il campionato Under 16, seguono dal 2017/2018 gli anni in Serie D inizialmente sempre a Grotte Volley Castellana, le due stagioni successive nel Cortona Volley ad Arezzo, si ferma nei due anni del Covid prima di giocare a L’Aquila nella Scoppito Volley nel 2022/2023, segue il primo approdo alla Team Volley Messina

“Dopo due anni di stop voglio tornare in campo e dare il mio contributo nella squadra che mi ha accolto a Messina – dichiara Federica Cuccorese – La Team Volley è sempre stata una grande famiglia e sono sicura che daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissate. Sono certa che cresceremo di squadra ed individualmente, non vedo l’ora di cominciare e faccio un grosso in bocca al lupo alla mia squadra e alla Team Volley”.