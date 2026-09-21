La fibrosi cistica, il trapianto in Francia e il viaggio verso Messina: Benedetta è tornata a casa dopo un anno e 4 mesi

La giovane messinese è stata all'ospedale Nord Laennec di Nantes per un intervento impossibile in Italia. Oggi sorride e ringrazia i medici francesi e messinesi: "Non sarei viva senza di loro"

MESSINA – Un anno e 4 mesi in Francia, poi un viaggio di 26 ore in ambulanza e il ritorno, finalmente, a casa. Benedetta Montalto, giovane messinese affetta da fibrosi cistica dalla nascita di cui Tempostretto ha raccontato la storia lo scorso gennaio, è finalmente rientrata nella sua città. La sua storia aveva fatto il giro d’Italia nel maggio 2025 (qui l’articolo a firma Gianluca Santisi). La sua speranza di essere operata in terra francese è diventata realtà all’ospedale Nord Laennec di Nantes. Bendetta è stata sottoposta a un trapianto di polmone per contrastare il peggioramento della sua condizione. La scelta di andare all’estero non è stata casuale, ma dovuta a un micro batterio che non ha permesso a Benedetta di poter ricevere il trapianto in Italia

Benedetta e il grazie ai medici di Messina e della Francia

Oggi la giovane messinese è a casa, ma è stata dura e il suo percorso è tutt’altro che concluso. Benedetta, felice di essere tornata, ha voluto ringraziare tutti, dai medici messinesi a quelli francesi, ma soprattutto la sua famiglia. Contattata telefonicamente, ha dichiarato: “Sono contentissima di essere tornata nella mia terra, dove si parla la mia lingua. Sono felice. Ora sto facendo delle terapie molto forti, ce la sto mettendo tutta. Il mio è un percorso lungo ma essere tornata a casa è importantissimo”. E poi: “Vorrei ringraziare i medici francesi che mi hanno dato l’opportunità di fare il trapianto, l’opportunità di vivere. E con loro anche i medici di Messina che hanno collaborato e mi hanno aiutata a farmi arrivare lì. Mi seguono da oltre 30 anni e mi sono stati vicini anche ora. In Francia sono rimasta un anno e 4 mesi”.

“Senza di loro non sarei viva”

Il suo grazie è stato anche per l’accoglienza: “Mi hanno aiutata, mi hanno incoraggiata tutti, sia a Messina sia in Francia. Sono stati tutti affettuosi e gentili con me e con la mia famiglia. Con mia mamma e mio marito, lì al mio fianco, sono stati gentilissimi nel modo in cui li hanno accolti. Il sostegno della mia famiglia per me è stato fondamentale. Mio marito, mia mamma, le mie sorelle, mi hanno sempre detto di non mollare mai”. Ma il grazie “più grande” di Benedetta resta quello alla Francia: “Se non mi avessero preso in carico oggi non ci sarei più. La collaborazione tra i medici francesi e messinesi mi ha salvato la vita. I medici di qui mi hanno aiutato, anche a partire e a coprire le spese. Voglio dire grazie a tutti loro”.

La dottoressa Lucanto: “Siamo felicissimi che sia tornata a casa”

I medici Maria Cristina Lucanto, Stefano Costa, Simona Cristadoro e Mariangela Lombardo, che al Policlinico G. Martino di Messina hanno avuto in cura per tutta la vita la giovane messinese, nel gennaio scorso hanno deciso di sorprendere Benedetta recandosi in Francia per strapparle un sorriso. Oggi la dottoressa Lucanto esprime la felicità di tutti i professionisti che sono stati al fianco di Benedetta in questi anni. Ha raccontato: “Siamo tutti felici, sia per la riuscita di tutto sia per il suo ritorno. Abbiamo respirato non appena l’abbiamo visto qui in città. Ora dovrà seguire un percorso abbastanza impegnativo. Ma è viva ed è tornata a casa, questo è ciò che ci rende felice”.

I medici francesi a Messina a ottobre

“È stato un lavoro di squadra – ha proseguito – e anche ora sarà seguita da un team multidisciplinare. I colleghi francesi sono stati splendidi, praticamente la hanno adottata. Ora li abbiamo invitati al convegno Donarte, sulla donazione d’organi, che si terrà qui a ottobre. Parleranno proprio delle situazioni come quella di Benedetta, cioè dei trapianti in pazienti con batteri particolari”. Donarte 2026 si terrà dal 4 al 6 ottobre nell’aula magna del rettorato dell’Università di Messina. Si tratta della quinta edizione del convegno internazionale. È organizzato dalla Donarte Association for Organ Donation and Transplantation ETS con le Unità di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Messina e dell’AOU Policlinico Gaetano Martino.