 Piscina Campagna chiusa, "gestione frammentaria dello sport". Finocchiaro: "Riapre a fine mese"

Piscina Campagna chiusa, “gestione frammentaria dello sport”. Finocchiaro: “Riapre a fine mese”

Marco Olivieri

Piscina Campagna chiusa, “gestione frammentaria dello sport”. Finocchiaro: “Riapre a fine mese”

lunedì 21 Settembre 2026 - 15:32

I consiglieri della III Circoscrizione di Messina vanno all'attacco sulla chiusura dell'impianto. L'assessore rassicura

MESSINA – “Apprendiamo con stupore ma anche con tanta delusione che la prolungata chiusura della piscina comunale “Graziella Campagna”, inattiva dallo scorso giugno 2026, sarebbe riconducibile alla scadenza della convenzione con la Federazione Italiana Nuoto (Fin). Si tratta, purtroppo, dell’ennesimo episodio critico nell’ambito della gestione delle politiche sportive cittadine”. A polemizzare sono i consiglieri della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco), area centrodestra.

Il centrodestra: “Falle nella programmazione dello sport”. Finocchiaro: Come ogni anno la piscina riaprirà entro la fine di settembre”

«Risulta incomprensibile come, con cadenza annuale, centinaia di atleti, famiglie e società sportive debbano sollecitare le istituzioni per ottenere la riapertura dell’impianto. Ci interroghiamo su quale sia l’effettiva visione programmatica di questa Amministrazione riguardo la gestione della rete impiantistica comunale».», dichiarano i consiglieri. 

A sua volta l’assessore Massimo Finocchiaro, che la delega alla Manutenzione di beni e servizi e pronto intervento, rassicura: “Ho parlato con il presidente della Fin: come ogni anno apriranno entro la fine del mese. Sono in prorogatio e i nostri uffici stanno preparando il bando per l’affidamento”.

Ma i consiglieri insistono: «In merito alle recenti rassicurazioni dell’assessore al ramo, che ha prospettato la riapertura del plesso entro la fine del mese, i rappresentanti della Terza Circoscrizione auspicano che a tali annunci seguano riscontri concreti, superando le criticità operative già riscontrate in altre vicende cittadine, si veda il mercato Vascone. La comunità non può appagarsi di una gestione frammentaria o legata ad aperture temporanee. È inaccettabile che una struttura centrale, situata sul Viale San Martino, rimanga inaccessibile per gran parte della stagione. Lo sport cittadino necessita di continuità e di una pianificazione capace di garantire la fruibilità degli impianti 365 giorni all’anno».

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