La Top Spin Messina esordisce in casa e cerca la rivincita contro Carrara - Tempostretto

MESSINA – Scocca finalmente l’ora del debutto casalingo stagionale per la Top Spin Messina WatchesTogether ed è subito tempo di big match. Dopo il pareggio (3-3) ottenuto in trasferta a Norbello, la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio è pronta ad ospitare stasera alle 19, nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), l’Apuania Carrara campione d’Italia in carica e avversaria della scorsa finale scudetto.

Le due grandi rivali delle ultime stagioni, vincitrici di numerosi trofei, si ritrovano di fronte già alla seconda giornata. Calendario alla mano un inizio davvero tosto nel torneo di Serie A1 edizione 2023/2024 per la compagine guidata dal tecnico Wang Hong Liang, affiancato in panchina da Marcello Puglisi col team manager Roberto Gullo. Cinque gli atleti disponibili per l’importante gara che segnerà l’atteso ritorno in campo davanti ai tifosi messinesi con la maglia della Top Spin di Antonino Amato, beniamino del pubblico alla luce dell’intensa esperienza durata dal 2016 al 2020, ricca di soddisfazioni. Niagol Stoyanov e Tommaso Giovannetti vivranno il loro esordio assoluto a Villa Dante, ambiente che è ormai come una seconda casa per Matteo Mutti e Marco Rech Daldosso, pilastri del gruppo.

“Sarà un momento speciale per me – afferma Stoyanov, reduce da una lunga esperienza in Francia – tornare a giocare in Italia ed esordire in casa, affrontando i campioni in carica di Carrara. Siamo consapevoli del loro valore, contro la squadra più forte dovremo essere bravi a sfruttare tutte le occasioni che avremo, curando ogni minimo dettaglio. Conoscevo già i miei attuali compagni di squadra e sapevo il livello della società della Top Spin. Qui a Messina ritrovo tante persone che mi conoscono da quando ero piccolo e dunque sono felice di entrare a farne parte. Non vedo l’ora di disputare molte partite”.

L’avversario Carrara e i precedenti

Nell’Apuania Carrara, che ha superato nel turno inaugurale per 4-1 la Panilolab Bagnolese, militano i croati Andrej Gacina e Tomislav Pucar, lo slovacco Lubomir Pistej e gli italiani Mihai Bobocica e Andrea Puppo, tutti riconfermati in un roster di notevole spessore. Nella passata stagione tra Campionato compresa la finale scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e Europe Cup il conto fu di 7 vittorie a 0 per i toscani. Una tendenza negativa che i messinesi vorranno invertire già questa sera.

2ª giornata Serie A1 e classifica

Le partite della 2ª giornata di campionato:

6/10 ore 19 Top Spin Messina WatchesTogether-Apuania Carrara

8/10 ore 10.15 Il Circolo Prato 2010-Tennistavolo Norbello

8/10 ore 16 Paninolab Bagnolese-GG Teamwear Sant’Espedito Napoli

Riposa: Marcozzi

La classifica:

Apuania Carrara, Marcozzi 2 punti,

Top Spin Messina WatchesTogether, Tennistavolo Norbello 1,

Il Circolo Prato 2010*, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli, Paninolab Bagnolese 0.

*una gara in meno

