La Top Spin Messina ingaggia Ursu, Matteo Mutti va a Carrara

Il forte pongista moldavo ha rappresentato la sua nazione alle recenti olimpiadi di Parigi

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per l’ingaggio dell’atleta Vladislav Ursu per la stagione sportiva 2024/2025. Giocatore mancino, tra i talenti più interessanti del panorama internazionale, rappresenta l’ultimo innesto sul mercato operato dal club del presidente Giorgio Quartuccio in vista del prossimo campionato di Serie A1.

È nato a Chisinau, in Moldavia, l’1 marzo 2001. Ha partecipato recentemente alle Olimpiadi di Parigi, provando l’emozione di essere il primo giocatore di sempre nella storia del suo Paese, nel tennistavolo, a qualificarsi per il prestigioso appuntamento a cinque cerchi. Il suo best ranking è la posizione 156 (agosto 2023). Ursu si è laureato per tredici volte in carriera campione moldavo, nel dettaglio sei in doppio, quattro in singolo e tre in doppio misto.

L’esperienza di Ursu nei club

A livello di club, ha vinto il campionato estone 2023/2024 tra le file del Maardu LTK e si è classificato nelle ultime tre stagioni al secondo e terzo posto (due volte) nella Superliga polacca con il Gwiazda Bydgoszcz. Terzo al WTT Feeder Düsseldorf 2023. Vanta, inoltre, nel suo già ricco palmarés, una medaglia d’oro e tre di bronzo allo European Youth Championships, un argento e due bronzi allo European Championships U21. Lo attende ora la prima esperienza nel massimo campionato italiano con la maglia della Top Spin Messina WatchesTogether, rinforzo di spessore per la squadra allenata da Wang Hong Liang.

Matteo Mutti passa all’Apuania Carrara

Le strade tra il forte Matteo Mutti, spesso al numero uno del ranking italiano in stagione, e la Top Spin Messina si erano separate ad inizio maggio. Il forte pongista piemontese lasciava lo Stretto dopo tre stagioni in maglia Top Spin e uno scudetto vinto da protagonista conquistando il punto decisivo contro gli storici rivali dell’Apuania.

Proprio in quel di Carrara ora sappiamo che Matteo Mutti andrà a giocare nella prossima stagione ed era una decisione prevedibile mettendo in conto che sarebbe rimasto in Italia. Mutti compie il percorso inverso del fratello Leonardo che qualche anno fa da Carrara si trasferì a Messina prima di prendere la strada di un campionato estero. Adesso Matteo verrà a giocare a Villa Dante da avversario.

