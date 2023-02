La Top Spin Messina ospita la Marcozzi Cagliari - Tempostretto

Anticipo in Serie A1 con la Top Spin Messina che attende, mercoledì alle ore 18, la squadra cagliaritana

MESSINA – Appuntamento casalingo per la Top Spin Messina WatchesTogether che domani (mercoledì 1 marzo), alle ore 18, sfiderà nella palestra di Villa Dante, con ingresso libero, la Marcozzi Cagliari. Il match è valido per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 di tennistavolo. Per i ragazzi allenati da Wang Hong Liang, assistito in panchina da Marcello Puglisi, si apre un mese delicatissimo e ricco di impegni.

La Top Spin si trova a quota 12 in classifica insieme al Norbello (che ha però disputato una gara in più), alle spalle della capolista Apuania Carrara, prima a punteggio pieno con 18. Contro la Marcozzi, davanti al proprio pubblico, è una gara da non fallire per il quartetto composto da João Monteiro, Matteo e Leonardo Mutti e Marco Rech Daldosso che, dopo la battuta d’arresto con i toscani, vuole tornare al successo per consolidare il secondo posto, preziosissimo in chiave playoff. Nella formazione sarda, quarta in graduatoria con 8 punti, spicca la presenza dell’ex Antonino Amato che militando in riva allo Stretto dal 2016/17 al 2019/2020 ha conquistato quattro titoli da protagonista, tra cui il primo scudetto nella storia del club, restando sempre nel cuore dei tifosi della Top Spin. Il russo Denis Ivonin, il cubano Jorge Moises Campos Valdes, il portoghese José Enio Mendes De Encarnacao e l’indiano Mukund Siddesh Pande i quattro stranieri in organico.

Dopo questo match, il 10 marzo è in programma il recupero della terza giornata di ritorno a Norbello, il 12 un’altra sfida esterna contro il GG Teamwear-Sant’Espedito Napoli. Il 28 si tornerà in casa per la partita conclusiva della regular season per ricevere la visita del TT Reggio Emilia Grissin Bon. Il 30 marzo, data da cerchiare in rosso sul calendario, è prevista a Villa Dante l’attesa finale di Supercoppa, che metterà ancora una di volta di fronte la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio, campione d’Italia in carica, con l’Apuania Carrara, vincitrice della Coppa Italia edizione 2022, per l’assegnazione dell’ambito trofeo.

Programma 5ª di ritorno

1/3 ore 18 Top Spin Messina WatchesTogether-Marcozzi Cagliari

3/3 ore 19 TT Reggio Emilia Grissin Bon-Tennistavolo Norbello

4/3 ore 18 Apuania Carrara-TT Genova Cervino

Riposa: GG Teamwear Sant’Espedito Napoli

Classifica Serie A1

Apuania Carrara 18 punti*;

Top Spin Messina WatchesTogether**, Tennistavolo Norbello* 12;

Marcozzi 8;

GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 6;

TT Reggio Emilia Grissin Bon* 5;

TT Genova Cervino* 3.

*una gara in meno; **due gare in meno.

Articoli correlati