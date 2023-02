La Top Spin Messina ospita l'Apuania Carrara in campionato - Tempostretto

Sfida al vertice tra le due assolute regine delle ultime stagioni. A Villa Dante spettacolo assicurato dalle ore 18

MESSINA – La Top Spin Messina torna in campo per affrontare l’Apuania Carrara nel big match di Serie A1 che aprirà ufficialmente la quarta giornata del girone di ritorno. L’appuntamento per tutti i tifosi è previsto domani (mercoledì 15 febbraio, ndr) alle ore 18 a Villa Dante, con ingresso libero. L’attesa gara verrà inoltre trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della FITeT. La Top Spin Messina WatchesTogether, campione d’Italia in carica e l’Apuania Carrara, aggiudicatasi l’edizione 2022 della Coppa Italia, si sfideranno anche il mese successivo, il 30 marzo, sempre a Villa Dante, nel match che metterà in palio un altro trofeo: la Supercoppa.

Restando al campionato, le due assolute regine delle ultime stagioni daranno vita all’ennesimo avvincente capitolo di questa sfida infinita, tra scudetti contesi all’ultimo respiro e i tanti incroci vissuti in tutte le competizioni, anche in ambito europeo. Si ritrovano a qualche settimana di distanza dalla finale di Coppa Italia giocata a Castel Goffredo e conquistata dai toscani. La compagine del presidente Giuseppe Quartuccio andrà a caccia del riscatto per riaprire i giochi in chiave primo posto. L’Apuania Carrara ha sin qui sempre vinto ed è imbattuta capolista con 16 punti collezionati in otto incontri, mentre la Top Spin è a quota 12 in 7 gare, dovendo recuperare il prossimo 10 marzo l’impegno esterno con il Norbello.

Il trio italiano e Monteiro in campo per la Top Spin

La formazione allenata da Wang Hong Liang, assistito in panchina da Marcello Puglisi e con il team manager Roberto Gullo, schiererà il leader portoghese João Monteiro e i tre pilastri italiani del gruppo, Matteo Mutti, Marco Rech Daldosso e Leonardo Mutti, rispettivamente numeri 1, 3 e 4 del ranking nazionale individuale, e si avvale per questa stagione anche dei due atleti polacchi Jakub Dyjas e Robert Floras.

Nel roster dell’Apuania Carrara figurano invece i croati Andrej Gacina e Tomislav Pucar, lo slovacco Lubomir Pistej e gli “azzurri” Mihai Bobocica e Andrea Puppo. Tutti interpreti di indiscusso valore, tali da assicurare un grande spettacolo.

Il programma dell’11ª giornata

Mercoledì 15 febbraio ore 18: Top Spin Messina – Apuania Carrara.

Sabato 18 febbraio ore 17: Tt Norbello – Marcozzi Cagliari.

Domenica 19 febbraio ore 15: Gg Sant’Espedito Napoli – Tt Reggio Emilia.

Riposa: Tt Genova Cervino.

Classifica Serie A1

Apuania Carrara* 16 punti, Top Spin Messina WatchesTogether** 12, Tennistavolo Norbello* 10, Marcozzi 8, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli 5, TT Reggio Emilia Grissin Bon* 4, TT Genova Cervino 3.

**due gare in meno *una gara in meno

Articoli correlati