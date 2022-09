La Top Spin Messina ospiterà il girone di Europe Cup al PalaRescifina - Tempostretto

Appuntamento storico per ottobre quando la squadra del presidente Quartuccio ospiterà il girone A della manifestazione continentale. Questi gli avversari

MESSINA – Lo spettacolo del tennistavolo internazionale sbarca in riva allo Stretto. La Top Spin Messina EuCI ospiterà il girone della seconda fase di Europe Cup, in una tre giorni nella settimana dal 18 al 23 ottobre (date e orari degli incontri da definire), in programma nell’inedita location del Palarescifina, che si preannuncia ricca di emozioni e dai contenuti tecnici entusiasmanti, dato il livello degli atleti impegnati.

Per la Top Spin Messina EuCI, reduce dalla partecipazione al primo turno di Champions League e adesso di scena nell’altra competizione continentale, la seconda per importanza. Sarà un appuntamento storico, da vivere in casa, davanti al proprio pubblico. Il sorteggio effettuato sabato mattina dall’Ettu, a Cluj-Napoca in Romania ha determinato le avversarie della Top Spin Messina EuCI nella seconda fase di Europe Cup.

La squadra guidata dal tecnico Wang Hong Liang è stata inserita nel girone A, che si giocherà al Palarescifina, insieme agli austriaci del Panaceo Stockerau, come testa di serie, all’Apuania Carrara, storica rivale in Italia anche nell’ultima finale scudetto e campione in carica della manifestazione continentale, ed agli spagnoli dell’Arteal-SD Compostela.

Quartuccio: “Vetrina internazionale”

Il presidente Giuseppe Quartuccio sottolinea il prestigio di ospitare il raggruppamento valido per la Europe Cup, con l’Ettu che ha felicemente accolto la richiesta avanzata dal club peloritano: «Abbiamo preso la decisione di organizzare il concentramento di Europe Cup consapevoli dell’impegno gravoso che comporta ma, nello stesso tempo, vogliamo offrire ai nostri tifosi una vetrina internazionale ospitando il girone, per la prima volta nella storia della Top Spin Messina EuCI. Abbiamo scelto una location adeguata individuandola nel Palarescifina e il Comune di Messina si è dichiarato disposto a supportarci nell’organizzazione di questo importante evento internazionale».

Si qualificheranno alla fase successiva della competizione, accedendo al tabellone ad eliminazione diretta, le prime due classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti. Terze e quarte, invece, scivoleranno in Europe Trophy. Ad eccezione, come prevede il regolamento, delle formazioni che sono già retrocesse dalla Champions League alla Europe Cup, sarebbe il caso della Top Spin Messina.

