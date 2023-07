La Top Spin Messina parteciperà alla prossima Champions League nel girone C - Tempostretto

La formazione peloritana di tennistavolo è l'unica italiana nel torneo maschile della maggior competizione continentale

Il girone, della prossima Champions League di tennistavolo, è stato sorteggiato nel primo pomeriggio di sabato e vede la Top Spin Messina Euci nel gruppo C. Ad ospitare le partite sarà l’Hb Ostrov z.s., sfidante di vecchia conoscenza è il Panaceo Stockerau, mentre a completare il quartetto il Css-Szak Odorheiu Secuiesc. I rivali dell’Apuania Carrara, non comparendo nella lista della iscritte, dove Messina era in iscritta come dodicesima squadra del seeding, non parteciperanno alla massima competizione continentale, sarà dunque la sola Top Spin Messina l’unica formazione italiana nella prossima Champions League.

“È motivo d’orgoglio comunicarvi che la Top Spin Messina EuCI del presidente Giuseppe Quartuccio sarà ai nastri di partenza della Champions League edizione 2023/2024, come unica rappresentante italiana maschile a difendere i colori azzurri sul prestigioso palcoscenico. Prossimamente si svolgerà il sorteggio della prima a fase a gruppi della massima manifestazione continentale per club organizzata dall’Ettu e conosceremo quindi le nostre avversarie” questo il messaggio affidati sui social della formazione peloritana.

Il calendario della Champions League

Disputeranno il Group Stage 1 della Champions League, dal 20 al 24 settembre, i team dalla posizione 9 alla 24 del seeding, formando quattro gruppi da quattro squadre. In questa fase come già lo scorso anno ci sarà la Top Spin Messina. Nella passata stagione il cammino dei peloritani si fermò in questa fase.

Vincendo il girone si accede al Group Stage 2, mentre seconda, terza e quarta finiranno in Europe Cup per giocare la seconda fase. Quello che capitò lo scorso anno alla Top Spin Messina che avanzò fino ai quarti di finale.