La Top Spin Messina saluta e ringrazia Danilo Faso che vola in Germania

Nonostante la giovane età, classe 2010, il talento palermitano cresciuto in riva allo Stretto è stato un punto cardine della formazione nella stagione da poco conclusa

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether, in tutte le sue componenti, a partire dal presidente Giorgio Quartuccio, ringrazia Danilo Faso per la straordinaria passione e l’impegno profuso per i nostri colori, augurandogli le migliori fortune umane e professionali in vista della prossima prestigiosa avventura, in Germania, con l’1. FC Saarbrücken TT, club al quale si è legato per il 2026/2027.

Talento cristallino, il giovanissimo pongista palermitano, già protagonista in maglia azzurra e balzato agli onori delle cronache per i numerosi titoli in bacheca a livello nazionale e internazionale, era tornato a tutti gli effetti in riva allo Stretto dopo il prestito biennale alla Virtus Servigliano. Il classe 2010 si è rivelato tra i principali punti di forza della squadra, vivendo un’intensa ed emozionante stagione.

Dalla gioia della conquista della Coppa Italia nello scorso gennaio nella Final Four di Ancona, al raggiungimento della finale playoff scudetto contro la Bagnolese, in cui ha siglato una fondamentale doppietta in gara-2. Punti, colpi di classe, mentalità vincente, esultanze, una proverbiale carica agonistica. “Momenti e immagini indelebili che legheranno sempre Danilo alla grande famiglia della Top Spin – scrive la società – A lui e al padre Marco, nostro coach nella stagione sportiva appena conclusa, auguriamo un futuro denso di soddisfazioni e importanti successi”.

Per la Top Spin Messina quindi inizia il mercato e bisognerà organizzarsi in vista della prossima stagione. La Bagnolese, appena laureata neo campione d’Italia per la prima volta nella sua storia, ha scelto di rinunciare alla A1 e ripartire dalla A2. Immaginiamo che i loro pongisti saranno liberi di sistemarsi in altre squadre, anche Messina però con la partenza di Faso non sarà più la stessa ma resta la squadra più costante che ha giocato sette finali scudetto consecutive.