La Top Spin Messina sconfitta da Sassari, ultima della stagione regolare con Norbello

Sconfitta a Montepiselli per i peloritani, solo un sigillo di Stoyanov. Quest'oggi ultima di campionato in casa di Norbello, serve almeno un punto per raggiungere i playoff

MESSINA – Nella penultima giornata della regular season di Serie A1 la Top Spin Messina WatchesTogether è stata superata al “PalaLaganà” di Montepiselli per 1-4 dal Tennistavolo Sassari. Per assicurarsi i playoff, evitando calcoli, alla formazione del presidente Giorgio Quartuccio, quarta in classifica, basterà comunque un pareggio sabato a Norbello nel match valido per il turno conclusivo.

Sabato 5 l’ultimo appuntamento della regular season per la Top Spin Messina WatchesTogether, di scena a Norbello contro i sardi che hanno già salutato la massima serie. La sfida, in programma presso la palestra Comunale di via Azuni, prenderà il via alle ore 17.

Top Spin Messina – Sassari 1-4

Nel singolare d’apertura della serie, sotto la direzione arbitrale di Raffaele D’Ambrogio di Messina, Tommaso Giovannetti ha ceduto per 1-3 ad Andrea Puppo, attuale numero uno del ranking italiano. Partenza sprint del pongista romano della Top Spin, riuscito a dilagare nella prima frazione, scattando da 5-4 a 11-4. Puppo ha risposto nel secondo set, quando l’equilibrio è durato fino al 2-2. Piazzato l’allungo (8-4), il giocatore in forza a Sassari si è imposto per 11-5. Pure il terzo parziale ha assunto una piega analoga, con Puppo involatosi da 4-4 a 11-4. Il sipario è sceso al quarto set, in cui Giovannetti ha lottato caparbiamente punto a punto (7-7), prima dello scatto finale di Puppo che ha tagliato il traguardo all’11-7.

A seguire, nulla da fare per Antonino Amato opposto a Sadi Ismailov, ex della Top Spin. Il palermitano è andato sotto (2-4) in avvio, poi ha riagguantato il russo, tenendogli testa fino al 7-7. Decisiva è risultata l’accelerata di Ismailov che, approdato sul 10-8, ha sfruttato la prima opportunità per chiudere il discorso. Amato non si è arreso sul 4-9 della seconda frazione, mettendo a segno tre punti consecutivi, ma ancora una volta è stato Ismailov a prevalere per 11-7. Senza storia, invece, il terzo set, concluso sull’11-1 per l’atleta russo.

Ci ha pensato Niagol Stoyanov ad accorciare le distanze per i ragazzi guidati dal tecnico Wang Hong Liang battendo Alessandro Baciocchi. Inizio in salita (0-3) per il livornese, passato successivamente a condurre sul 6-5. Raggiunto il 10-7, Stoyanov ha subito completato l’opera. Nel secondo parziale, tuttavia, il padrone di casa si è visto rimontare da 9-6 a 9-11. Baciocchi è partito meglio (4-2) nel terzo, ma Stoyanov ha saputo ribaltare la situazione da 4-6 a 10-6, concretizzando la seconda chance disponibile. Anche nel quarto set allungo di Stoyanov da 6-6 a 10-6 e obiettivo centrato sempre per 11-7.

Il match tra Tommaso Giovannetti e Sadi Ismailov è cominciato alla grande per il capitolino, capace di portarsi da 4-2 a 9-2, infliggendo un eloquente 11-3 al rivale. Nel secondo la parità ha retto fino al 7-7, dopo Ismailov si è staccato, prevalendo per 11-7. Da 5-5 a 8-5 per Ismailov nel terzo set, con Giovannetti bravo a riagganciare nuovamente l’avversario (8-8). Ismailov è riuscito però a siglare i tre punti decisivi. Giovannetti è rimasto in scia al giocatore del Sassari fino al 6-5 nel quarto parziale, poi Ismailov ha fatto propria la contesa per 11-5.

Infine, il confronto tra Niagol Stoyanov e Andrea Puppo. Il giocatore di casa ha rimontato da 7-2 a 8-7 per Puppo e non ha mollato nemmeno in svantaggio sul 10-7. Disinnescati i tre set-point e capovolta l’inerzia, Stoyanov ha vinto per 12-10, grazie ad un break di 5-0. Nella seconda frazione si è andati sul 7-4 in favore di Puppo e giochi chiusi sull’11-6. L’atleta ospite ha bissato l’11-6 anche al terzo, con Stoyanov a contatto fino al 6-5. Nel quarto set massima incertezza (7-7), ma Puppo ha fatto pendere la bilancia ancora dalla sua parte completando l’opera per 11-8. Successo per 4-1 del Tennistavolo Sassari.

Tabelino

Tommaso Giovannetti-Andrea Puppo 1-3 (11-4, 5-11, 4-11, 7-11)

Antonino Amato-Sadi Ismailov 0-3 (8-11, 7-11, 1-11)

Niagol Stoyanov-Alessandro Baciocchi 3-1 (11-7, 9-11, 11-7, 11-7)

Tommaso Giovannetti-Sadi Ismailov 1-3 (11-3, 7-11, 8-11, 5-11)

Niagol Stoyanov-Andrea Puppo 1-3 (12-10, 6-11, 6-11, 8-11)

Il programma della 7ª ed ultima giornata di ritorno:

Marcozzi-Alfa Food Bagnolese 4-1 (già giocata)

4/4 ore 20 Il Circolo Prato 2010-Virtus Servigliano

5/4 ore 16 Tennistavolo Sassari-Apuania Carrara

5/4 ore 17 Tennistavolo Norbello-Top Spin Messina WatchesTogether

Classifica: Apuania Carrara 23 punti; Marcozzi, Tennistavolo Sassari 19; Top Spin Messina WatchesTogether, Alfa Food Bagnolese 12; Virtus Servigliano 10; Il Circolo Prato 2010 7; Tennistavolo Norbello 4.

