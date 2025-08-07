La Top Spin Messina scopre il calendario e chiede l’inversione di campo

Svelato il calendario della prossima serie A1 di tennistavolo, per ovviare alla chiusura della palestra di Villa Dante la società peloritana gioca d'anticipo

MESSINA – La federazione italiana tennis tavolo ha svelato il calendario del campionato di Serie A1 maschile 2025/2026 di tennistavolo. Otto le squadre ai nastri di partenza del massimo torneo. Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione che si è conclusa sfiorando il tricolore, nella prima giornata la Top Spin Messina WatchesTogether, vice campione d’Italia, affronterà il 21 settembre il neopromosso Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici. La società del presidente Giorgio Quartuccio, che risulta in casa da calendario, alla luce dei lavori in corso nell’impianto di Villa Dante, ha già inoltrato richiesta al club sardo per l’inversione di campo al fine di poter disputare l’esordio in trasferta.

A seguire, i ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang saranno di scena nel secondo turno a Servigliano, per poi giocare tra le mura amiche domenica 2 novembre contro la Marcozzi Cagliari. Alla quarta giornata l’impegno esterno con l’Alfa Food Bagnolese, quindi si tornerà a Messina, il 23 novembre, per ricevere la visita del Santa Tecla Nulvi, l’altra new entry. Chiusura col botto: alla sesta (6 dicembre) è previsto il big match in Toscana con l’Apuania Carrara, nel settimo ed ultimo turno (21 dicembre) del girone d’andata appuntamento in riva allo Stretto con il Tennistavolo Sassari, detentore dello scudetto, ovvero le due formazioni sfidate dalla Top Spin rispettivamente in semifinale e finale playoff. Restano ancora da definire le date relative alle partite del girone di ritorno.

Regolamento e novità

La formula di gioco adottata nel settore maschile è la New Swaythling (cinque singolari). Ogni incontro di campionato terminerà appena una delle squadre avrà totalizzato tre punti. Da quest’anno, per il nuovo regolamento, con il risultato di 3-0 o 3-1 saranno assegnati 3 punti in classifica alla squadra vincente e 0 punti a quella perdente, mentre in caso di 3-2 la vincente otterrà 2 punti, la perdente 1 punto. Le prime quattro classificate al termine della regular season accederanno ai playoff scudetto, qualificandosi per le due semifinali secondo gli accoppiamenti 1a/4a – 2a/3a. Gara d’andata in casa della peggiore classificata della fase a girone, con ritorno ed eventuale spareggio sul campo della squadra con miglior classifica, da giocarsi, esclusivamente, qualora i precedenti incontri si siano conclusi con una vittoria per parte (con qualsiasi punteggio). La finale scudetto verrà disputata prevedendo sempre il match di ritorno in casa della formazione con miglior classifica nella fase regolare, così come l’eventuale spareggio, da svolgersi, esclusivamente, nel caso che i precedenti incontri abbiano prodotto una vittoria per parte (con qualsiasi punteggio). La settima e l’ottava classificata retrocederanno direttamente nel campionato di serie A2 maschile.

Il programma della 1^ giornata di Serie A1:

17/9 Marcozzi-Alfa Food Bagnolese

20/9 Apuania Carrara-Santa Tecla Nulvi

20/9 Tennistavolo Sassari-Virtus Servigliano

21/9 Top Spin Messina WatchesTogether-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici*

Calendario Top Spin Messina WatchesTogether 2025/2026:

1^ giornata: Top Spin Messina WatchesTogether-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici* (andata 21/9/2025)

2^ giornata: Virtus Servigliano-Top Spin Messina WatchesTogether (andata 24/10/2025)

3^ giornata: Top Spin Messina WatchesTogether-Marcozzi (andata 2/11/2025)

4^ giornata: Alfa Food Bagnolese-Top Spin Messina WatchesTogether (andata 16/11/2025)

5^ giornata: Top Spin Messina WatchesTogether-Santa Tecla Nulvi (andata 23/11/2025)

6^ giornata: Apuania Carrara-Top Spin Messina WatchesTogether (andata 6/12/2025)

7^ giornata: Top Spin Messina WatchesTogether-Tennistavolo Sassari (andata 21/12/2025)

*chiesta inversione di campo