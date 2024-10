La Top Spin Messina torna in campo in trasferta contro la Bagnolese

Terza giornata di Serie A1 per i peloritani che cercano ancora il primo successo stagionale

MESSINA – La Top Spin Messina WatchesTogether è nuovamente impegnata in trasferta nel torneo di Serie A1 maschile di tennistavolo. Domani (mercoledì 30 ottobre), per la 3ª giornata, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà di scena alle ore 18:30 presso la palestra delle scuole medie di Bagnolo San Vito (MN) per affrontare la Bagnolese. Il massimo campionato riprende dopo il Wtt Feeder di Cagliari, dove Niagol Stoyanov ha chiuso brillantemente al secondo posto nel doppio misto (in coppia con Giorgia Piccolin) e Tommaso Giovannetti si è piazzato terzo nel doppio maschile (giocando insieme a Federico Vallino Costassa).

La squadra allenata dall’esperto tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato da Marcello Puglisi, va a caccia del suo primo successo stagionale. Antonino Amato e compagni hanno ceduto (1-4) nel match d’esordio a Villa Dante contro la Virtus Servigliano, ottenendo poi un pari (3-3) nell’ultima sfida giocata a Prato. Un calendario in salita presenta adesso il secondo appuntamento consecutivo lontano da casa con la sfida in programma in terra lombarda. Il 9 novembre si viaggerà, inoltre, alla volta di Carrara, dovendo attendere il ritorno davanti ai propri tifosi.

In una classifica all’insegna del grande equilibrio, comandata attualmente dalla Marcozzi Cagliari con 4 punti, a quota uno dopo due turni c’è anche la Bagnolese, in virtù del 3-3 casalingo con Prato e del ko rimediato (1-4), sempre tra le mura amiche, contro l’Apuania Carrara. In forza ai mantovani, nel roster allestito per questa stagione, figurano due ex della Top Spin. Spicca Jordy Piccolin, tra i protagonisti dello storico “Triplete” centrato nel 2019, per tre stagioni a Messina e da due alla Bagnolese. Il bolzanino è attualmente il numero 2 della classifica nazionale individuale. E poi Leonardo Mutti, in riva allo Stretto nel 2022/23, che ha saltato i primi impegni ufficiali. Francisco Sanchi (numero 4 italiano), il francese Damien Provost e lo spagnolo Rafael De Las Heras Plaza gli altri elementi principali in organico.

Programma e classifica Serie A1

30/10 ore 18.30 Alfafood Bagnolese-Top Spin Messina WatchesTogether

30/10 ore 18.30 Marcozzi-Il Circolo Prato 2010

2/11 ore 16 Tennistavolo Sassari-Virtus Servigliano

2/11 ore 17 Tennistavolo Norbello-Apuania Carrara

Classifica: Marcozzi 4 punti; Virtus Servigliano*, Il Circolo Prato 2010, Apuania Carrara, Tennistavolo Sassari 2 punti; Top Spin Messina WatchesTogether, Alfafood Bagnolese 1; Tennistavolo Norbello* 0. *una partita in meno

