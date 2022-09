La Top Spin Messina vince al debutto in Champions League - Tempostretto

I campioni d'Italia hanno superato i portoghesi del Gdcs Juncal per 3-2. Oggi alle ore 19 il secondo match del gruppo A contro i locali dell'Hb Ostrov z.s.

Inizia con una sofferta quanto preziosissima vittoria l’avventura della Top Spin Messina nella Champions League 2022/23 di tennistavolo maschile. A Havlíčkův Brod, in Repubblica Ceca, la formazione del presidente Quartuccio ha battuto per 3-2 i portoghesi del Gdcs Juncal nella prima giornata del gruppo A.

Determinanti i due sigilli di un superlativo Matteo Mutti e il successo al quinto set ottenuto dal fratello Leonardo nell’incontro conclusivo della serie. I ragazzi guidati da Wang Hong Liang, assistito dal tecnico Marcello Puglisi e dal team manager Roberto Gullo, si sono dunque regalati un dolce debutto stagionale.

Oggi, venerdì 9 settembre, alle ore 19, è in programma il secondo match del girone che vedrà la Top Spin Messina EuCI di scena contro i padroni di casa dell’Hb Ostrov z.s., che ospitano il concentramento, sempre in diretta streaming sul sito Ettu.tv.

La cronaca dell’incontro

In apertura Matteo Mutti si è imposto per 3-0 su Jose Magalhaes, mettendo subito in mostra le sue qualità. Primo set tuttavia decisamente equilibrato, con l’atleta della Top Spin che sul 9-8 si è visto rimontare dal lusitano, dovendo fronteggiare un set-point sul 9-10 ed un altro ancora sul 10-11, entrambi prontamente annullati. Mutti ha centrato il 13-11, facendo suo il parziale e dominando le altre due frazioni. Partito fortissimo (6-1) nel secondo, il lombardo è approdato all’11-6 sfruttando il terzo set point a disposizione. Nel terzo ha invece tagliato il traguardo ancor più nettamente (11-4), chiudendo i giochi.

Leonardo Mutti è andato invece ad un soffio dal completare la rimonta contro Kirill Shvets. All’esordio assoluto con la maglia della Top Spin, il mantovano si è portato sul 10-8 nel primo set, vedendosi però raggiunto dal rivale che ha vanificato anche il terzo set-point (11-10) per Mutti. Il russo si è aggiudicato la frazione per 13-11 ed è scattato di slancio (5-1) nella seconda, imponendosi per 11-8. Mutti non si è però dato per vinto ed ha costruito passo dopo passo la risalita grazie al 4-0 iniziale del terzo set, terminato con un convincente 11-7 in suo favore. Dal 6-5 per Shvets, nel quarto, Mutti ha ceduto soltanto un punto all’avversario, passando 11-7 e prolungando la gara alla mini “bella” sulla distanza dei 6 punti, dove Mutti è andato sul 2-0, prima di subire il 2-6 che lo ha costretto al ko, nonostante la prova di carattere.

Niente da fare per Marco Rech Daldosso, battuto per 1-3 da Mihal Sargu ed i portoghesi hanno momentaneamente messo la freccia. Il bresciano ha dominato il primo set per 11-4, balzando in fretta sul 7-1. Ne è seguito un secondo set sul filo dell’equilibrio fino al 6-6, poi l’accelerata del rumeno che è riuscito ad imporsi per 11-8. Copione simile anche nel terzo, con Rech rimasto aggrappato fino al 6-6 e superato per 7-11. Il portacolori della Top Spin ha tentato il tutto per tutto nella quarta frazione, ma sul 9-9 i due punti consecutivi di Sargu hanno prodotto il 3-1 finale.

Ci ha pensato ancora un Matteo Mutti in grande spolvero a pareggiare i conti, infliggendo un secco 3-0 a Kirill Shvets. Sul 7-7 del primo set si è materializzato lo scatto perentorio di Mutti che ha collezionato tre set-point (10-7), trasformando il terzo. Sotto 6-1 nel secondo parziale, Mutti, mai domo, ha sorpassato il russo sull’8-7, avendo anche due palle set (10-8) senza però riuscire a chiudere il discorso. Alla successiva chance, invece, non ha fallito: 12-10. Più agevole il percorso nel terzo set, in cui Mutti ha prevalso per 11-6.

Decisiva per il risultato l’affermazione per 3-2 di Leonardo Mutti nell’ultima sfida con Jose Magalhaes. Il portoghese si è preso il primo set per 11-8 dopo un avvio favorevole a Mutti (4-1), ma l’inerzia è presto cambiata. Il giocatore della Top Spin ha dilagato (11-1) nella seconda frazione, dettando legge anche nella terza (11-6). Magalhaes è rimasto in partita e grazie all’11-6 del quarto set ha rimandato ogni verdetto alla “bella”. Un travolgente Leonardo Mutti ha messo subito a segno cinque punti, potendo alla fine esultare per il 6-2 che vale la vittoria alla Top Spin Messina EuCI. Una meritata gioia per tutto il gruppo dopo una gara difficilissima.

Top Spin Messina Euci – Gdcs Juncal 3-2

Matteo Mutti-Jose Magalhaes 3-0 (13-11, 11-6, 11-4)

Leonardo Mutti-Kirill Shvets 2-3 (11-13, 8-11, 11-7, 11-7, 2-6)

Marco Rech Daldosso-Mihal Sargu 1-3 (11-4, 8-11, 7-11, 9-11)

Matteo Mutti-Kirill Shvets 3-0 (11-9, 12-10, 11-6)

Leonardo Mutti-Jose Magalhaes 3-2 (8-11, 11-1, 11-6, 7-11, 6-2)

