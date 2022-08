Top Spin Messina sorteggiata nel girone A di Champions League - Tempostretto

La squadra del presidente Quartuccio sarà di scena in Repubblica Ceca a settembre. Sfidanti Borges Vall (Spagna), Juncal (Portogallo) e Ostrov (Repubblica Ceca)

MESSINA – In Lussemburgo la Top Spin Messina ha scoperto il suo destino per quanto riguarda la Champions League 2022/2023. I sorteggi del primo turno della Coppa continentale infatti hanno decretato che la squadra campione d’Italia in carica, per il secondo anno consecutivo nella massima competizione continentale organizzata dall’European Table Tennis Union, giocherà dal 7 all’11 settembre in Repubblica Ceca.

Gli atleti di Wang Hoang Liang giocheranno la prima fase, Group Stage 1, nel girone A che verrà ospitato dall’HB Ostrov z.s. in Repubblica Ceca. Faranno parte del raggruppamento anche gli spagnoli dell’Asisa Borges Vall come testa di serie e, infine, i portoghesi del Gdcs Juncal. Le gare si giocheranno a Ostrava, la programmazione relativa all’ordine degli incontri, le date di riferimento delle partite e gli orari è ancora da stabilire.

Esordio stagionale europeo per la Top Spin Messina

Per i ragazzi allenati dal tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato da Marcello Puglisi, si tratterà dunque dell’esordio stagionale. Un impegno di enorme prestigio attende la Top Spin Messina, chiamata insieme all’Apuania Carrara a rappresentare l’Italia. Il campionato come vi avevamo raccontato qualche giorno fa inizierà dopo metà ottobre e vedrà la prima dei campioni d’Italia in trasferta a Genova.

Ad ottenere la qualificazione al Group Stage 2 della Champions League saranno però soltanto le vincitrici dei quattro gruppi, alle quali si aggiungeranno le prime otto formazioni del seeding che risultano già ammesse di diritto al turno successivo. Le seconde, le terze e le quarte classificate di ciascun girone, invece, scivoleranno in Europe Cup, disputando la seconda fase dell’altra competizione continentale

