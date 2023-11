La Torre: "Il reddito di libertà non basta, le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza vanno tutelate" INTERVISTA - Tempostretto

La presidente del Centro antiviolenza "Al tuo fianco": "“La violenza sulle donne non si può risolvere solo con le leggi"

di Carmelo Caspanello

L’intervista alla presidente del Centro antiviolenza “Al tuo fianco”. Nella legge di bilancio del 2024, il Piano antiviolenza è stato finanziato con 50 milioni (nel 2022 erano 35). Sono sufficienti?

S. TERESA DI RIVA – “La violenza sulle donne non si può risolvere solo con le leggi. La nostra società ha bisogno di una notevole attività di prevenzione. Sono necessarie pene certe e strumenti di tutela effettiva delle donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. Il reddito di libertà, purtroppo, non basta”. A parlare è l’avvocata Cettina La Torre, presidente del Centro antiviolenza “Al tuo fianco”, che ha sede a Furci Siculo, in prima fila nella lotta ai femminicidi. I fondi per i Centri antiviolenza sono sufficienti? Nella legge di bilancio del 2024, il Piano antiviolenza è stato finanziato con 50 milioni (nel 2022 erano 35). Soldi destinati a circa 800 strutture. Sono sufficianti. A questa ed altre domande ha risposto la presidente Cettina La Torre nel corso dell’intervista rilasciata a Tempostretto (IN ALLEGATO ALL’ARTICOLO).



L’associazione “Al tuo fianco” è stata promotrice domenica sera di un convegno su quanto rimane da fare affinché non si ripetano tragedie che continuano a riempire le cronache di Tg e giornali. Tanti ed autorevoli gli ospiti, dalla prefetta Cosima Di Stani al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina Roberto Conte. Dalla vice questora aggiunta Caterina Bardetta al sindaco Metropolitano Federico Basile, di S. Teresa Danilo Lo Giudice, al direttore provinciale dell’Inps Minutoli e al dirigente generale del Centro per l’impiego di Messina Giacomo De Fracesco. Il valore aggiunto sono state i genitori di ragazze vittime di femminicidio: Vera Squadrito, Giovanna Zizzo e, con loro, la mamma e il papà di Lorena Quaranta, uccisa nel marzo del 2020 a Furci Siculo. Il convegno, molto partecipato, ha avuto luogo a Villa Ragno, il Palazzo della Cultura di S. Teresa di Riva. Cosa resta da fare ancora?