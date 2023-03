La Turris sorpassa il Messina, la Lega Pro rende note le date dei playout - Tempostretto

Tutto è ancora possibile, dalla salvezza diretta ai playout che non sono uno spettro. Il Messina migliori la sua posizione che sarà fondamentale a maggio

MESSINA – La sconfitta col Monopoli oltre a lasciare tanto rammarico è un altro passo non fatto nel breve periodo verso la salvezza diretta. Più grave semmai psicologicamente è stato cedere, per il Messina, la posizione che aveva guadagnato sulla Turris nelle ultime settimane, scendendo nuovamente in 18ª posizione. I campani nell’ultima giornata hanno battuto 2-1 in casa l’Audace Cerignola.

Chiarendo che si rema tutti dalla stessa parte e che quanto ha fatto mister Raciti dal suo arrivo è già di per sé un grande risultato; bisogna ora fare delle valutazioni a mente fredda. Intanto ricordando che l’attuale allenatore del Messina ha preso una squadra ultima, destinata alla retrocessione diretta, e l’ha portata in piena lotta salvezza. Questo grazie anche allo sforzo economico del presidente Sciotto e il lavoro sul mercato del ds Logiudice. La sessione invernale ha ridato quantomeno la speranza a chi ha a cuore le sorti della squadra.

La tanto agognata salvezza diretta si trova adesso a -6 punti, nulla è compromesso nonostante i malumori dopo Fidelis Andria e Monopoli. Le giornate per fare i punti ci sono anche se è comprensibile che ci si voglia portare fuori dalla zona pericolo il più presto possibile. Ma sembra che si dimentichi che la situazione più brutta al momento è già stata superata. La griglia playout non deve essere uno spettro perché non vuol dire retrocessione. Il Messina ha rinforzato di molto la rosa e non deve temere nessuno casomai sarebbe il contrario se arrivasse a disputare gli spareggi salvezza.

Le date dei playout

La Lega Pro ha annunciato le date dei playoff e playout, al Messina interessano chiaramente quest’ultime. Andata prevista sabato 6 maggio con ritorno il 13, la settimana successiva. Qui entra in gioco la posizione finale che deve essere la migliore possibile perché terminando al quintultimo o quartultimo posto si giocherebbe il ritorno in casa. Ma soprattutto in caso di risultato di parità dopo i due incontri a salvarsi sarà la squadra che si era meglio classificata in graduatoria.

Per questo quella 18ª posizione attuale è da evitare caldamente. Gli incroci vedrebbero la quintultima contro la penultima, primo match in casa della peggior classificata, e quartultima contro terzultima, un dettaglio anche questo che potrebbe fare una differenza.

Possibilità di salvezza diretta

Il Messina nelle ultime otto di campionato affronterà il Monterosi Tuscia domenica prossima, poi consecutivamente il Potenza e la Turris (19-25 marzo), e all’ultima giornata (23 aprile) il Taranto. Sono tutti scontri diretti da giocare fuori casa, che forse visto il rendimento casalingo è preferibile, e vincendoli varrebbero come punti doppi. Sicuramente più di quanto sarebbero valsi i tre punti contro Audace Cerignola e Monopoli.

Al momento infatti la classifica dalla 10ª posizione in giù recita: Giugliano 37, Latina 37, Potenza 37, Avelino 36, Taranto 36, Gelbison 35, Monterosi Tuscia 31, Turris 30, Messina 29, Viterbese 25, Fidelis Andria 21. È evidente che già battendo il Monterosi il Messina lo scavalcherebbe in classifica e senza una vittoria della Turris a Latina andrebbe al 16° posto in classifica.

La matematica non ha ancora chiuso il discorso salvezza diretta e non va dimenticato che esiste un’altra possibilità: in caso di un distacco superiore di 8 lunghezze, quindi almeno 9 punti, sulla diretta rivale dei playout non si giocherebbe lo spareggio. Quindi se il Messina dovesse chiudere al 16° posto con un vantaggio di nove punti sulla penultima sarebbe salva direttamente a fine aprile.

Immagine in evidenza dal sito ufficiale dell’Acr Messina

Articoli correlati